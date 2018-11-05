Son pişmanlık fayda etmedi! Önce taciz etti sonra...

- Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, olay 2 Kasım Cuma günü saat 02.45 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi, Keykubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Kız arkadaşıyla yolda yürüyen Havva K.’yi önce sözlü olarak taciz eden Sezer Ö., motosikletiyle yanına geldiği Havva K.’nin çantasını almak istedi. Havva K.’nin direnmesi sonucu çantasını alamayan Sezer Ö., Havva K.’nin arka cebindeki cep telefonunu alarak uzaklaştı. 155’i arayarak yardım isteyen Havva K., motosikletli kapkaççının eşkalini Cumhuriyet Polis Merkezi’ne bağlı ekiplere bildirdi. Polis ekipleri kapkaççıyı bulmak için ilçede araştırma yaparken, şüpheli kapkaççı bir gün sonra saat 01.30’da Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Kapkaççı Sezer Ö., alkollü olduğunu, çaldığı cep telefonunu Gazipaşa’da bir telefoncuya 200 TL’ye sattığını, telefonun arka kısmında bulunan 100 TL’yi ise harcadığını söyledi. Gözaltına alınan Sezer Ö. adliyeye sevk edildi. Sezer Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.