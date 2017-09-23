Son dakika: ALTSO seçimleri ertelendi

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı (TOBB) Ankara Ticaret Odası seçimlerinin Bakanlar Kurulu Kararıyla 6 ay ertelenerek 2018 yılının Nisan ayına ertelenmesinin ardından onu İstanbul Ticaret Odası takip etti.
FETÖ yapılanmasının özellikle odalarda yerleşmiş olması sebebiyle gerekli temizliğin yapılabilmesi adına alındığı iddia edilen erteleme kararı sonunda tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde düzenlendi.
Buna göre Alanya'da 1 Ekim'de yapılması planlanan Alanya Ticaret Odası (ALTSO) seçimleri Ankara’da olduğu gibi 2018 Nisan ayına ertelendi.
Erteleme talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileten yetkililerin Erdoğan’dan onay aldıkları öğrenildi.
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