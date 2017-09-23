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Son dakika: ALTSO seçimleri ertelendi

Alanya'da 1 Ekim'de yapılacak olan ALTSO seçimleri Nisan ayına ertelendi

Son dakika: ALTSO seçimleri ertelendi

Alanya'da 1 Ekim'de yapılacak olan ALTSO seçimleri Nisan ayına ertelendi

23 Eylül 2017 Cumartesi 18:44
Son dakika: ALTSO seçimleri ertelendi
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TÜRKİYE  Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı (TOBB) Ankara Ticaret Odası seçimlerinin Bakanlar Kurulu Kararıyla 6 ay ertelenerek 2018 yılının Nisan ayına ertelenmesinin ardından onu İstanbul Ticaret Odası takip etti.

FETÖ yapılanmasının özellikle odalarda yerleşmiş olması sebebiyle gerekli temizliğin yapılabilmesi adına alındığı iddia edilen erteleme kararı sonunda tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde düzenlendi.

Buna göre Alanya'da 1 Ekim'de yapılması planlanan Alanya Ticaret Odası (ALTSO) seçimleri Ankara’da olduğu gibi 2018 Nisan ayına ertelendi.

Erteleme talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileten yetkililerin Erdoğan’dan onay aldıkları öğrenildi.

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Son Güncelleme: 24.09.2017 09:52
Anahtar Kelimeler:
AlanyaALTSOTobbSeçimTicaret OdasıFetö
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Turan akın 2017-09-23 23:00:44

Hani Alanya medyası demokratikti? Yazılan yorumları niye yayınlamıyorsunuz?Gayet saygı çerçevesinde yazılan eleştirel yorumları neden siliyorsunuz? Aynaya bakıp vicdanınızla yüzleşmelisiniz.

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