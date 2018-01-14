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Son dakika: Alanya'da elektrik kesintisi olacak

AKEDAŞ tarafından Alanya'nın bazı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyuruldu

Son dakika: Alanya'da elektrik kesintisi olacak

AKEDAŞ tarafından Alanya'nın bazı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyuruldu

14 Ocak 2018 Pazar 11:36
Son dakika: Alanya'da elektrik kesintisi olacak
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AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AKEDAŞ) tarafından Alanya bölgesi için bir uyarı yayımlandı. Yayımlanan uyarıya göre; 15 Ocak Pazartesi( yarın) günü saat 07.00 ile 09.00 arasında hat bakım çalışması yapılacak Bakım çalışmaları sırasında Alanya'nın Orhanlar, Saburlar, Karamanlar, Gözübüyüklü, Burçaklar, Yenice, Bayır, Kozağacı, Makres GES bölgelerinde kesinti yaşanacak.
 AKEDAŞ Vatandaşların gerekli önlemleri almasını istendi.

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Son Güncelleme: 15.01.2018 00:15
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