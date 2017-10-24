Son dakika: Alanya’da 2 hortum birden çıktı 

ALANYA 'DA sabaha karşı başlayan ve etkisini sürdüren yağmur ve rüzgar ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken, Dinek mevkiinde ise denizin yaklaşık 400 metre açıklarında 2 hortum oluştu. Yaklaşık 3 dakika süren hortumlar, ilgiyle izlendi. Çıkan hortumlar kıyıya yaklaşmadan kayboldu.

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