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Son dakika: Alanya Taşatan yolunda heyelan

Alanya Taşatan yolu meydana gelen heyelan nedeniyle tamamen kapandı

Son dakika: Alanya Taşatan yolunda heyelan

Alanya Taşatan yolu meydana gelen heyelan nedeniyle tamamen kapandı

31 Aralık 2017 Pazar 17:17
Son dakika: Alanya Taşatan yolunda heyelan
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ALANYA'NIN Kuzeydoğusu'nda bulunan, Alanya ve Gündoğmuş halkının yoğun kullandığı Taşatan yolunda şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi.. Heyelan sonucu Taşatan yolu tamamen trafiğe kapandı. Birçok araç mecburen geri dönerken, yetkilileri göreve çağırarak herhangi kötü bir durum yaşanmadan gerekenin yapılmasını istediler.

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Son Güncelleme: 31.12.2017 17:31
Anahtar Kelimeler:
HeyelanTAŞATAN YOLUAlanya
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