Son dakika: Alanya'da yakıt tankeri motosikletli kuryeye çarptı

ANTALYA'DAN Gazipaşa yönüne giden 34 yaşındaki Ümit K. yönetimindeki 06 FB 0156 plakalı yakıt tankeri , aynı yönde giden Rukiye Uysal'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan Uysal ağır yaralandı. Kazaya tanık olan vatandaşlar, yaralanan çiğköfte firmasının motosiklet kuryesi kadın ı teselli ederken, kaza yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri yaralı kadını Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ise tanker şoförü Ümit K.'yı gözaltına aldı.

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