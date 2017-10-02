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Son dakika: Alanya'da yakıt tankeri motosikletli kuryeye çarptı

Alanya Çevreyolu üzerinde akaryakıt tankeri seyir halinde giden elektrikli motosiklete çarptı. Kaza, Çevreyolu Kipa Alışveriş Mağazası kavşağında bugün saat 09.30 sularında meydana geldi

Son dakika: Alanya'da yakıt tankeri motosikletli kuryeye çarptı

Alanya Çevreyolu üzerinde akaryakıt tankeri seyir halinde giden elektrikli motosiklete çarptı. Kaza, Çevreyolu Kipa Alışveriş Mağazası kavşağında bugün saat 09.30 sularında meydana geldi

02 Ekim 2017 Pazartesi 13:00
Son dakika: Alanya'da yakıt tankeri motosikletli kuryeye çarptı
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Haber:Mehmet AL

ANTALYA'DAN Gazipaşa yönüne giden 34 yaşındaki Ümit K. yönetimindeki 06 FB 0156 plakalı yakıt tankeri, aynı yönde giden Rukiye Uysal'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan Uysal ağır yaralandı. Kazaya tanık olan vatandaşlar, yaralanan çiğköfte firmasının motosiklet kuryesi kadını teselli ederken, kaza yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri yaralı kadını Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ise tanker şoförü Ümit K.'yı gözaltına aldı.

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Son Güncelleme: 02.10.2017 14:00
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