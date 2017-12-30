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Son dakika: Alanya Alantur Kavşağı'nda trafik kazası

Alanya Çevreyolu'nun sahil yolu bağlantısını sağlayan Alantur Kavşağı'nda bugün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi

Son dakika: Alanya Alantur Kavşağı'nda trafik kazası

Alanya Çevreyolu'nun sahil yolu bağlantısını sağlayan Alantur Kavşağı'nda bugün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:00
Son dakika: Alanya Alantur Kavşağı'nda trafik kazası
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Haber: Gülay TUNÇ

YENİ ALANYA'NIN edindiği bilgilere göre bugün öğle saatlerinde Alantur Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta savrularak durabildi. Aşırı yağış ve kavşakta bulunan sinyalizasyon lambalarının çalışmamasının kazaya sebep olduğu iddia edildi. Kazada sürücülerin kimliği tespit edilemezken, ölen yada yaralanan olmadığı araçlarda ise maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Araçlar olay yerine gelen çekiciler tarafından kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son Güncelleme: 30.12.2017 13:26
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAlantur KavşağıKazaTrafik Kazası
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