Siyam ikizleri Yiğit ile Derman'ın hayatta kalmalarına yönelik umutlar arttı!

ALANYA'da 22 Haziran'da sezaryenle dünyaya gelen kafadan yapışık siyam ikizlerinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

AİLENİN 4 YILLIK BEBEK HASRETİNİ GİDEREN İKİZLERİ YAŞATMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Beyinleri ayrı ama ana toplardamarı ortak olan ikizler, yoğun bakım ünitesinde uygulanan tedaviye cevap vermelerinin ardından normal servise alındı.

Turizm sektöründe işçi olarak çalışan 40 yaşındaki Ömer ve 32 yaşındaki Fatma Evrensel çiftinin 4 yıllık bebek hasretini gideren ikizleri yaşatabilmek için servisteki doktor, hemşire ve hasta bakıcılar da seferber oldu.

Dünyaya ikişer kilogram ağırlığında gelen ve annelerinin sütünün konulduğu biberonla beslenen siyam ikizlerinin yüzer gram almaları hem aileyi hem doktorları sevindirdi.

DERMAN VE YİĞİT İSİMLERİ VERİLDİ

Baba Ömer Evrensel, ikizlerinin normal odaya çıktığını, tedavisinin devam ettiğini söyledi. Bebeklerine Derman ve Yiğit ismini verdiklerini dile getiren Evrensel, "Çocuk sahibi olmak her anne babanın hayalidir. Tabii ki çocuklarımı ayrı ayrı kucağıma almak isterdim. Birisi ters, birisi düz. Allah'tan geldi, zaman gösterecek" dedi.

İkizlere ilerleyen süreçte ameliyat yapılacağını, birbirinden ayrılabileceğini vurgulayan Evrensel, her iki bebeğinin de hayata tutunması için dua ettiklerini anlattı."Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. İnşallah evlatlarım hayata tutunacak. Allah'ın izniyle umudumuz hep olacak. Veren de alan da Allah. Hiçbirimizin bir saniye sonra ne olacağı belli değil" diyen Evrensel, hayatta mucizeler de olduğunu vurguladı.

HERKES SEFERBER OLDU

Doktorların ellerinden geleni yaptığını belirten Evrensel, şunları kaydetti: "Çocuklar toparlansın ameliyat edeceğiz, dediler. Çok zayıflar, ikişer kilogram doğdular, şu ana kadar 100'er gram aldılar. Sağlık durumları iyi, eşim artık emzirebilecek. Şu an biberonla besliyor. Sağlıkları iyi, en ufak sıkıntıları yok. Doktorlarımız, hemşire ve hasta bakıcıları Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde herkes seferber oldu. Çok ilgililer. İnşallah güzel olur."

Evlatlarını sağlıklı şekilde bir an önce evine götürme hayalleri kuran anne Fatma Evrensel ise "İlk günden itibaren benim sütümle besleniyorlar. Özenle bakıyorum, durmadan dua ediyorum" diye konuştu.

Siyam ikizleri, biberonla beslenmeye başlandı

ANTALYA'da, başlarından yapışık olarak dünyaya gelen 'siyam ikizleri', 18 günlük yaşam mücadeleleri sürerken, yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındı. Biberonla beslenmeye başlanan bebekler, henüz anne kucağının sıcaklığını hissedemedi.

Alanya'da, Fatma (32) ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in (40) 21 Haziran'da dünyaya gelen, başlarından yapışık erkek ikiz bebeklerinin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesi sürüyor. Evrensel çiftinin adlarını Yiğit ile Derman olarak düşündüğü, hastane kayıtlarına 'Evrensel bebek 1', 'Evrensel bebek 2' olarak geçen ve beyinleri ayrı, beynin ana damarı yapışık dünyaya gelen ikizler, yenidoğan yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındı. Biberonla beslenmeye başlanan, birbirinden ayrılması cerrahi açıdan yüksek risk taşıyan bebekler, yaşama tutunmayı başarabilirse ilerleyen dönemde bir dizi ameliyatla birbirinden ayrılacak.

'EMZİRMEYE BAŞLAYACAĞIM'

Bebeklerine isimlerini verdiklerini anlatan Fatma Evrensel, Yiğit ve Derman'ın normal odaya alınmalarına çok sevindiğini söyledi. Bebeklerini biberonla beslenmeye başladıklarını belirten Evrensel, ikizlerini henüz kucağına alamadığını ve emziremediğini dile getirerek, "İlerleyen zamanda inşallah emzirmeye de başlayacağım. Şimdilik biberonla besleniyorlar. 200- 300 gram almışlar. Doğduklarında her biri 2 kilo 200 gramdı" dedi.

'KUCAĞIMA ALACAĞIM GÜNÜ BEKLİYORUM'

Bebekleri yataklarında öpüp, kokladığını; ama kucağına alamamaktan dolayı üzüldüğünü kaydeden Fatma Evrensel, "Bezlerini ben değiştiriyorum. Biberonla besliyorum; ama kucağıma almak şu anda zor. Onun için yataklarında seviyorum bebeklerimi. Çok güzeller. Tüm bakımlarını yapıyorum; ama henüz kucağıma alamıyorum" diye konuştu.

SİYAM İKİZLERİ

Siyam ikizleri (yapışık ikizler), tek amnion keseli (monoamniyotik) ve tek kordonlu (monokoriyonik) tek yumurta ikizleri olup, döllenmiş yumurtanın organ gelişimi (organogenesis) başladıktan sonra bölünmesine bağlı olarak tam bir ayrılma olamaması sonucunda gelişen ikizlerdir. Bölünme evresine göre, bebekler, değişik bölgelerden ve değişik derecelerde birbirine yapışıktır hatta bazen bir organı paylaşarak gelişmektedir. Tek yumurta ikizi olduklarından cinsiyetleri her zaman aynıdır.

ALANYA'NIN SİYAM İKİZLERİ

ANTALYA'da 17 gün önce dünyaya gelen kafadan yapışık 'siyam ikizleri', yaşam savaşı veriyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde gözetim altında tutulan ikizler hayata tutunmayı başarırsa, bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrılacak.

Alanya'da turizm sektöründe çalışan Ömer Evrensel (40) ile Fatma Evrensel'in (32) 22 Haziran'da dünyaya gelen kafadan yapışık erkek ikizleri hayata tutunmaya çalışıyor. Halk arasında 'siyam ikizleri' de denilen yapışık tek yumurta ikizleri, 4 kg olarak sezaryanle dünyaya geldi. Ailenin isimlerini koymadığı ikizlerin ayrı beyinleri olmasına karşın beynin ana toplardamarı ortak. Birbirinden ayrılması cerrahi açıdan yüksek risk taşıyan ikizler yaşama tutunabilirlerse önümüzdeki dönemde bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrılacak.

ALANYA'DAKİ DOKTOR 'GÖREMEDİM' DEDİ

Bebeklerin babası Ömer Evrensel hayli üzgün olduklarını belirterek, "Bizim yaşadığımız, Alanya'daki hastanenin eksikliği. Anne karnında 5 aylık oluncaya kadar bebeklerin bu şekilde olduğu bize söylenmedi. 5 aylık olduğunda 'Bebekleriniz ikiz ve üstelik yapışık' dediler. Buradaki doktor 'Göremedim. Özür dileriz, biz bu işin içinden çıkamayacağız' deyip bizi Antalya'ya sevk ettiler" diye konuştu.

'CANLARINI BEN Mİ VERDİM Kİ BEN ALAYIM'

Kafadan yapışık oldukları belirlendiğinde doktorların anne karnındaki bebeklerin iğneyle yaşamlarına son verilip alınması gerektiğini söylediğini anlatan Ömer Evrensel, şöyle dedi:

"Hangi vicdan var bunu kabul edecek? Ben mi verdim ki canlarını ben alacağım? Herkes bize '5 aylıkken öğrendiniz niye aldırmadınız?' dedi. Bebeklerin bu şekilde doğacağını bilmiyorduk 5 aya kadar. Bize kafa derilerinin yapışık olduğu söylendi. Ben bu vebali almak istemiyorum. Ben bu bebekleri 5 aylıkken anne karnında öldürüp aldırayım, bu dünyada ben sıkıntı çekmeyeyim, öyle mi? Öbür dünyada nasıl hesap vereceğim? Bunu yapamazdık."

'CİNSİYETİNİ ÖĞRENMEYE GİTTİĞİMİZDE ÖĞRENDİK'

Anne Fatma Evrensel ise bebeklerin durumunu cinsiyetini öğrenmeye gittiklerinde öğrendiklerini söyledi. Hamileliğinin 5'inci ayına kadar doktorların kendisine bir şey söylemediğini belirten Fatma Evrensel, "Bebeklerin yapışık olduğunu ve bir şey yapamayacaklarını söyleyerek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Üniversite hastanesinde yoğun bakımda bebeklerim. Ameliyat olmalarını bekliyoruz" dedi.

'İLERLEYEN SÜREÇTE BİRDBİRİNDEN AYIRABİLİRİZ'

Takip ve kontrolleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Yeni Doğan Yoğun Bakım, Anestezi ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından yürütülen ikizlerle ilgili Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Saim Kazan'ın ekibinden Dr. Öğretim Üyesi Hakan Çakın, kafadan yapışık ikizlerin tüm dünyada nadir görüldüğünü belirtti. Çakın, "Bu bebekler 13 gün önce dünyaya geldi. Şu anda Yeni Doğan Yoğun Bakım'da gözetim altında tutuluyor. Beyinleri ve beyninin atardamar ve toplardamarları birbirine yapışık durumda. Bebeklerin belli süre gelişmelerini ve büyümelerini izleyeceğiz. Uygun olduklarında yapılacak çeşitli testlerin sonucunda her iki bebeğin hayatını koruyarak birbirinden ayırmayı deneyeceğiz. Tabii ki bu süreçte acil bir şey olur, bebeklerden birinin hayatı diğerinin hayatını tehdit eder gibi bir durum meydana gelirse ivedi şekilde ameliyat etmemiz de gerekebilir. Bunların hepsini ilerleyen süreçte hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

'YAŞAMLARINI BÖYLE SÜRDÜREN İKİZLER DE VAR'

Kafadan yapışık dünyaya gelen ve ayrıldıktan sonra yaşayan örneklerin de nadir olduğunu belirten Çakın, “Operasyonunun zamanlamasıyla alakalı. Daha çok multidisipliner bir çalışma gerektiriyor. Hem yeni doğan yoğun bakım, anestezi, beyin ve sinir cerrahi ile plastik cerrahi uzmanlarının hep birlikte gireceği bir operasyon sonrasında bebekleri birbirinden ayırma gerçekleşiyor. Dünyada başarılı ve başarısız ayırma örnekleri var. Bazen de aynı damarları kullanmalarından dolayı hiç ayrılamayacak bebekler, hayatlarını böyle devam ettirebilen ikizler de var" dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 13:44