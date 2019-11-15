Siyam İkizleri'ne Çavuşoğlu sürprizi! Ameliyat için İngiltere'ye gidiyorlar

Alper KUTAY- ÖZEL HABER

BAKAN Çavuşoğlu’nun konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlattığı, Erdoğan’ın ise “Hemen ne gerekiyorsa yapalım” diyerek tüm imkanların seferber edilmesini istediği öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu’nun talimatıyla Dışişleri Bakanlığı’nın, ailenin pasaport ve vize işlemlerini tamamladığı, Cumhurbaşkanlığı’na ait donanımlı özel helikopter ambulansın yarın Alanya’ya geleceği ve aileyi İngiltere’ye götürerek burada özel bir hastanede ameliyat işlemlerine başlanacağı öğrenildi. Anne Fatma Evrensel ve baba Ömer Evrensel, "Diş çıkarıyorlar. Hareketlerimiz arttı. Yerlerinde durmuyorlar. Bu bir yıl bizim için hiç kolay olmadı. Zor bir süreç yaşadık” dedi. Emeklemeye başlayan siyam ikizleri, ayağa kalkmaya çalıştığı ve biri ağlarken diğeri de gülebildiği oluyor. Kafaları farklı yöne baktığı için aynı anda aynı noktaya bakamayan ikizler, hamaktan özel yapılan beşikte uyuyor. İkizlerin büyüdükçe bakımlarının da zorlaştığı gözlemleniyor. Ailesi, ikizlerin bir an önce ameliyatla ayrılarak sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini hayal ediyor. Çok hareketli oldukları için günün her saati ikizleriyle ilgilenen, sürekli yönlerini değiştirerek oynatmaya çalışan, ağladıklarında birini sırtına diğerini kucağına almaya çalışan anne Fatma Evrensel, oğlu 13 yaşındaki Kürşat'ın da yardımıyla bebeklerin bakımını gerçekleştiriyor. Beyinleri ayrı ancak ana toplardamarı aynı olan ikizlerin Bakan Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği ile İngiltere’de ameliyat olduktan sonra sağlıklı bir şekilde Alanya’ya dönmeleri bekleniyor.

