Siyam İkizleri'ne Çavuşoğlu sürprizi! Ameliyat için İngiltere'ye gidiyorlar
Alanya’da sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit, geçtiğimiz Haziran ayında bir yaşına girdi. İkizlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten ailesinin, ikizleri ameliyat ettirmek için çareyi yurtdışında aradıklarını açıklamaları üzerine devreye Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu girdi.
Alper KUTAY- ÖZEL HABER
BAKAN Çavuşoğlu’nun konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlattığı, Erdoğan’ın ise “Hemen ne gerekiyorsa yapalım” diyerek tüm imkanların seferber edilmesini istediği öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu’nun talimatıyla Dışişleri Bakanlığı’nın, ailenin pasaport ve vize işlemlerini tamamladığı, Cumhurbaşkanlığı’na ait donanımlı özel helikopter ambulansın yarın Alanya’ya geleceği ve aileyi İngiltere’ye götürerek burada özel bir hastanede ameliyat işlemlerine başlanacağı öğrenildi. Anne Fatma Evrensel ve baba Ömer Evrensel, "Diş çıkarıyorlar. Hareketlerimiz arttı. Yerlerinde durmuyorlar. Bu bir yıl bizim için hiç kolay olmadı. Zor bir süreç yaşadık” dedi. Emeklemeye başlayan siyam ikizleri, ayağa kalkmaya çalıştığı ve biri ağlarken diğeri de gülebildiği oluyor. Kafaları farklı yöne baktığı için aynı anda aynı noktaya bakamayan ikizler, hamaktan özel yapılan beşikte uyuyor. İkizlerin büyüdükçe bakımlarının da zorlaştığı gözlemleniyor. Ailesi, ikizlerin bir an önce ameliyatla ayrılarak sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini hayal ediyor. Çok hareketli oldukları için günün her saati ikizleriyle ilgilenen, sürekli yönlerini değiştirerek oynatmaya çalışan, ağladıklarında birini sırtına diğerini kucağına almaya çalışan anne Fatma Evrensel, oğlu 13 yaşındaki Kürşat'ın da yardımıyla bebeklerin bakımını gerçekleştiriyor. Beyinleri ayrı ancak ana toplardamarı aynı olan ikizlerin Bakan Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği ile İngiltere’de ameliyat olduktan sonra sağlıklı bir şekilde Alanya’ya dönmeleri bekleniyor.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:29
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6