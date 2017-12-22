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Sipahioğlu'ndan Dim TV'de çarpıcı açıklamalar

CHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi Gökhan Sipahioğlu, Dim Web TV'de Alper Kutay'ın hazırlayıp sunduğu 'Alper Kutay'la Politika Kulisi' programında çarpıcı açıklamalar yaptı

Sipahioğlu'ndan Dim TV'de çarpıcı açıklamalar

CHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi Gökhan Sipahioğlu, Dim Web TV'de Alper Kutay'ın hazırlayıp sunduğu 'Alper Kutay'la Politika Kulisi' programında çarpıcı açıklamalar yaptı

22 Aralık 2017 Cuma 23:23
Sipahioğlu'ndan Dim TV'de çarpıcı açıklamalar
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ALANYA'DA yaklaşık 25 bin vergi mükellefi olduğunu söyleyen Sipahioğlu "Son öğrendiğime göre kış aylarında vergi mükellefliklerini iptal ettiren sayısı artıyor" dedi. Sipahioğlu, Alanya'da artık genç nüfus patlaması olduğunu da belirterek "Genç nüfus olunca etkin sosyal alanlarda sıkıntılar meydana geliyor. Ben hep şunu söylüyorum; bana göre Alanya için yeniden bir yemek yapılmalı. Bunu da siyasetçiler yapacak. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım" dedi.
'TURİZM OLMAYINCA TARIMA DÖNDÜLER'
Alanya'da 79 memleketten insan olduğunu ve Alanya'nın global ve karmaşık yapıda bir memleket olduğunu söyleyen Sipahioğlu, şöyle devam etti: "Turizm ve tarım Alanya'nın ana ekonomisi. Son zamanlarda Alanya'da tarım içinde yeni çalışmalar yapılıyor. İnsanlar turizmden beklediğini alamayınca tekrar tarıma dönme çabasına girdi. Alanya'yı sadece turizm ve tarım kenti olarak ele almamak lazım. Alanya ne şehri olmak istiyor, önce buna karar vermek gerekiyor.
'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SEBEBİ YOK'
Son zamanlarda ben Alanya'nın kent kimliğiyle birlikte kurumsal kimliğini de kaybettiğini düşünüyorum. Alanya'da son zamanlarda hep kentsel dönüşümden bahsediliyor ama sebeplerinden bahsedilmiyor. Öncelikle bunların sebeplerini konuşmak lazım, sonrasında nasıl çözüleceği konuşulur. Apart oteller şimdi öğrenci konaklatmaya başladı. Kışın öğrencilerin gelmesiyle birlikte bir hareketlilik oluyor. Alanya'da insanları kışın akşam 21.00'den sonra dışarı çıkaracak etkinlik yok. 'Yerli turist niye Alanya'yı tercih etmek istemiyor? deniyor. Onların Alanya'yı tercih edebilmesi için bir etkinlik yok. Kent kimliğini oluşturmanın birçok yolu var" dedi.  
'YENİ BİNANIN YERİ YANLIŞ'
Yeni Alanya Belediye Hizmet Binası'nın yerinin doğru olmadığını düşündüğünü belirten Sipahioğlu "Şu an o mevkiide hastane var. Belediye binası da oraya taşınınca otopark ve trafik sorunu ortaya çıkacak. Ben belediye binasının yerinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Daha iyi bir yer olabilirdi. Bu şekilde çok sıkıntı yaşanır. Alanya'yı yeniden planlamazsak şehri kaybedeceğiz" dedi.
'ALANYA İÇİN TREN KAÇMADI'
Alanya'nın fiziki yapısının yanında sosyolojik yapısının da değiştiğini söyleyen Gökhan Sipahioğlu "Alanya'da bir çıkmaz var ve bu çıkmazı hem turizm hem ekonomik anlamda şehir olarak yaşıyoruz. Biz de turizmin, ekonominin iyi olmasını isteriz. Bunun için akademik çalışmalar yapılması lazım. Alanya'nın eski imajına bürünebilmesi için siyaset gütmemek lazım. Alanya'nın tekrar ayağa kalkmasını sağlamak için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Alanya için daha tren kaçmadı" diye konuştu.

GÖKHAN SİPAHİOĞLU'NUN ÇARPICI AÇIKLAMALARINI DİM WEB TV'DE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son Güncelleme: 23.12.2017 10:48
Anahtar Kelimeler:
Dim Web TVGökhan Sipahioğlu
Yorumlar
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Kaan 2017-12-23 09:54:20

Sen ne anlarsin kurumsalliktan. Dün ameleydin bugun soyledigin sozler ezber.

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