Sinema tırı Mahmutlar'da

Haber: Alper KUTAY

54. ANTALYA Film Festivali kapsamında "Sinema İlçelerde" ile harekete geçen sinema tırları, önceki gün Alanya’daydı. "Çınar Ağacı" adlı film, Mahmutlar Belediye Hizmet Binası önünde saat 20.00’de ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluştu. İlçelerde halkı sinemayla buluşturmayı amaçlayan etkinlik geçen yıl Alanya’da yapılırken, bu yılki etkinlik Mahmutlar’da gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Sinema tırı etkinliği her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizde yapıldı. Geçen yıl Alanya merkezde yaptığımız bu sosyal etkinliği bu yıl Mahmutlar Mahallesi’ne taşıdık. Önümüzdeki süreçte diğer büyük mahallelerimizde de bu hizmeti sinemaseverlerin ayağına getireceğiz" dedi.