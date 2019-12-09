Sinan Ateş'ten Alanya Ülkü Ocaklarına ziyaret

ALANYA ziyaretinde Alanya Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden Ateş, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Mustafa Demirağ'dan bugüne kadar Demirağ'ın yaptığı faaliyetlere yönelik bilgi aldı.

Alanya Ülkü Ocakları bünyesindeki liseli ve üniversitelilere özel olarak ilgi gösteren Ateş, Ülkü Ocakları'nın Türk Milleti'nin geleceğindeki önemi ve Ülkü Ocaklı gençlerin kendisini nasıl yetiştirmesi gerektiği konusunda liseli ve üniversiteli gençlere önemli öğütler verdi.

Daha önceki açıklamalarında 'Okumayan, araştırmayan, sorgulamayan kişiler bu cephenin arkasında su bile taşıyamayacak' diyen Ateş,

"Ülkü Ocakları, geçmişte Türk Cihan Hakimiyeti'ni sağlayan ataların bugünkü mirasçısıdır, bizde liderimizin bu yöndeki talimatlarıyla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

Ülkü Ocakları'nın son dönemde yaptığı eğitim atağıyla çıkartmış olduğu "Çocuklar için Dede Korkut, Çocuklar için Kutadgu Bilig, Çocuklar için Nutuk" kitaplarıyla gençlerin geçmişini öğrenerek geleceğe emin adımlarla yürümesi için Ülkü Ocakları'nın her türlü fedakarlığı yapacağını söyledi.

Ayrıca Alanya Ülkü Ocakları'ndaki gençlere kitap okuma ödevi veren Ateş, okunması gereken kitapların raporlanarak kendisine iletilmesi için başkan Demirağ'a talimat verdi.