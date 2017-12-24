Şimşek hız kesmiyor

ŞİMŞEK, ALESO’nun esnafı ve sanatkarı ayrı ayrı değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Esnafı ziyaretlerinde gerçekleştirmek istediği projeleri de anlatan Şimşek, aynı zamanda esnaftan kendisine gelen sorun ve istekleri de birinci ağızdan dinliyor. Kendisi de 25 yıllık esnaf olan Duran Şimşek, esnaflıkta kendi yaşadığı ve çözülmesini istediği sorunları da dikkate alarak projelerine yön veriyor.