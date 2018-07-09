'Şimdi de tefecilikle suçlandım'

Haber: Alper KUTAY

ALANYA’DA geçtiğimiz hafta ‘Tefecilik’ suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Halit Güller, başından geçenleri Yeni Alanya’ya anlattı. Yaşananların kamuoyuna yansıtıldığı gibi olmadığını kaydeden Güller, kendisinin uzun yıllardır Alanya Sanayi Sitesi içerisinde işyeri bulunduğunu ve tanınan bir esnaf olduğunu kaydetti. Alanya Belediyesi’nde çalışan M.B’nin yalancı şahitler bularak kendisine iftira attığını öne süren Güller, 2014 yılında Gazipaşa-Alanya sınırında bulunan Güney Mahallesi’nden banka aracılığıyla 38 bin TL’ye aldığı 6 dönüm arazinin başına dert açtığını anlattı.

Bankadan kredi çeken M.B.’nin, kredisini ödeyemeyince üzerine ipotek koydurduğu arsayı kendisinin satın aldığını anlatan Güller, yine M.B.’nin baskısıyla bankadan kredi çektiğini, bu paranın bir kısmını kendisinin alacağını, bir kısmını ise M.B’nin kullanacağını aktaran Güller "Ancak krediyi ben çekmeme rağmen para M.B.’nin üzerine çıktığı için parayı çekemedim. O gün cenazesi olduğunu söyleyen M.B., ertesi gün çekebileceğini belirtti. Bir gün sonra ortada ne para kaldı, ne de M.B. İyi niyetimin kurbanı oldum. Evinin yanındaki araziye de bankanın el koyduğunu belirterek yardım istemişti. Aynı arsaya iki kez para ödedim. Bugün kendime ait araziyi bu şahıslar yüzünden satamıyorum. Gelen müşterileri tehdit ederek caydırıyorlar. Yalancı şahit bularak beni tefecilikten aldırdılar. Bu durum hem aile, hem iş hayatımı olumsuz etkiledi. Defalarca araya arabulucular koydum ama olmadı. Son yıllarda muz üretiminin yaygınlaşmasıyla arazinin değeri arttı ve şimdi oradan avanta almak istiyorlar" dedi.

