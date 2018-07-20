Sili'den sezon değerlendirmesi

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, 2018 turizm sezonunun durumuna ilişkin bilgiler verdi. 2017 yılında ciddi bir rakama ulaşıldığını, 2018'de de tüm sezonların rekorlarının egale edildiğini belirten Sili, "Haziran sonu itibariyle 6 milyon bandını geçmiş durumdayız. Antalya ve Gazipaşa-Alanya Havalimanları istatistiklerine bakarak turist sayısı noktasında hiç bir sorun yaşamadığımızı görüyoruz. 12 buçuk milyon seviyesinde dış kaynak pazarlarımızda bir talep bekliyoruz ve bu gerçekleşecek" dedi. Sili, "İç pazarla da bu rakamları destekleyeceğiz, hedefimiz 10 milyon misafir" diye konuştu.

'2018'DE YÜZDE 20 ARTIŞ VAR'

2018 itibariyle tarihi rekor kırdıklarını ifade eden Sili, "Haziran sonu itibariyle 6 milyon bandını geçmiş durumdayız. Antalya ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) inişlerinden bahsediyorum. Rakam bazında ciddi bir sonuç yakalayacağız. Bunu daha önce de ifade etmiştik, 12,5 milyon seviyesinde dış kaynak pazarlarımızda bir talep bekliyoruz ve bu gerçekleşecek. İç pazarda da bu sene hedefimiz 10 milyon misafir, Türkiye genelinde ağırlamak ve Alanya bölgesinde de bu rakam aslında ciddi bir yer teşkil ediyor. Yapmış olduğumuz istatistikler doğrultusunda iç pazarının da önemli olduğunu görüyoruz. Rusya ve Almanya’dan sonra Türkiye 3’üncü pazarımız olarak devreye girmiş durumda. Bu anlamda genel hatlarıyla değerlendirme yapıldığında sayısal olarak ciddi bir rakam oluşacak. Hatta 2015 sezonu rakamlarını aşacağız. Gelir anlamanın da da 2017 sezonuna göre yüzde 15-20 artışlarımız söz konusu. Bu tabi hepimizin yüzünü güldüren bir durum ve önümüzdeki birkaç senede de süreç böyle devam çok iyi notlara geleceğiz. 2023 hedeflerimizi çok daha önceden yakalama imkanı bulacağız" dedi.

'ERSOY BÜYÜK BİR AVANTAJ'

Turizm Bakanlığı'na ataması yapılan turizmci Mehmet Ersoy'un sektör için son derece önemli olduğunu vurgulayan Sili, ilk defa sektörün içerisinden bir bakan atandığını belirtti. Sili, "İlk kez sektörün içerisinden bir isim Kültür ve Turizm Bakanı olarak göreve getirildi. Bu anlamda bizlerin bundan sonraki dönemlerde turizme bakış açımız ve çalışmalarımız çok daha etkin olacak” diye konuştu.

'PAZAR ÇEŞİTLENDİ SIRA ÜRÜNDE'

Ortadoğu pazarını da değerlendiren Sili, "Son birkaç senedir Ortadoğu pazarı üzerine eğilen bir pazar oluştuk. Ortadoğu, hem ürün çeşitlendirmesi hem de kaynak pazar çeşitlendirmesi bakımından büyük rol oynuyor. Daha önce hükümetimizin ele aldığı bizlerinde destek verdiği bir konuydu. Avrupa pazarındaki eksilerimiz devam ediyor. Buna rağmen biz rekorumuzu egale ediyoruz. Bu kaynak pazarlarımızın çeşitlendirdiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Sili, "Bundan sonraki süreçte ürünün çeşitlendirmesi geliyor. Yeni düzenlemelerle en son torba yasada sağlık turizmiyle alakalı çok ciddi teşvik de var. Bizim ürün çeşitlerimizle birlikte bu hem turizmdeki gelir hem de sayı olarak artacağımız anlamına geliyor. Orta Doğu pazarı bize en yakın pazarlar biri olması ve bizim kültürümüzün onlara hitap etmesi buna nazaran onların sıkıntı yaşamayarak rahatsız olmaması nedeniyle ağırlığı artmakta. Bizim gelişecek pazarlarımızdan bir tanesi de olan Orta Doğu pazarı Alanya’da da artış göstermekte. Kaldı ki sadece turizm sektöründe değil, biliyorsunuz emlak sektöründe de böyle bir gelişme söz konusu ve bundan sonrada Çin ve Hindistan başta olmak üzere diğer pazarlarla birlikte Orta Doğu’nda var olduğu bilinciyle turizm çok daha iyi noktalara gelecek" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 15:46