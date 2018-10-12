SGK Almanlar'ı bilgilendirdi

ASGM’de yapılan toplantıya ASGM Müdürü Muharrem Kaya, Müdür Yardımcısı Berrin Karaca, Genel Sağlık Sigortası (GSS) Servis Şefi Gönder Atalı, dernek başkanı Fahri Yiğit ile yönetim kurulu üyesi Fatma Özsüer ve Alanya'da yerleşik Alman uyruklu sigortalılar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaya, "Sosyal Güvenlik Kurumu olarak tüm Türkiye'de yaşayan insanlar başta olmak üzere, ASGM olarak da Alanya'da yaşayan tüm kesimlere sosyal güvenlik hizmetinin en iyi ve kısa sürede sunulmasının gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda sizler de bizim için birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görülmektesiniz. Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılar olarak ülkemizin tanıtım faaliyetlerinde etkin rol oynadığınızı da değerlendirilerek, kurumumuzun sunmakta olduğu hizmetleri en iyi şekilde sunmak için çaba gösteriyoruz. Bu itibarladır ki gerçekleştirdiğimiz bu toplantı ile problemlerinizi ve ihtiyaç duyduğunuz her türlü bilgiyi sizlere aktarmak suretiyle sizlerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Sonuç olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerek kurumumuzla ilgili gerekse diğer alanlardaki sorun ve problemlerinizin iletilmesi halinde her türlü yardım ve desteğimiz artarak devam edecektir" dedi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından ASGM'ye gelen misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Fahri Yiğit ise kendilerine ve üyelerine gösterilen misafirperverlikten ve yapılan bilgilendirmeden dolayı ASGM yetkililerine teşekkür etti.