ALANYA Belediyesi Tiyatrosu'nda sergilenen Küçük Prens adlı oyunun engelli oyuncuları Sevgi İzi ile tanıştılar. Minik oyunculara Sevgi İzi Gönüllüsü Nordic Tattoo sahibi Mehmet Kaçmaz’ın işletmesinde Sevgi İzi yapıldı.

SEVGİ İZİ NEDİR?

Sevgi izi Alzheimer hastası olan, zihinsel engelli olan ya da benzer hastalıkları olan kişilerin, bir anda ortadan kaybolması problemini ortadan kaldırmak adına geliştirilmiş bir uygulama. Özellikle bu kişilere bakmanın zor olması nedeniyle başlatılmış bir uygulama. Bu kişiler beklemediğiniz bir anda, hiç fark edemeyeceğiniz bir şekilde ortadan kaybolabilirler. Bu gibi durumlarda, sevgi izi sayesinde kaybolan kişiyi bulmanız çok daha kolay bir hal alıyor. Özellikle de kaybolan kişi kendini anlatamayacak durumdaysa sevgi izi daha fazla anlam kazanıyor. Tüm tehlikelere açık olan bu kişileri dışarıda korumak ve kendilerini ifade edemediği için anlaşılmalarını sağlamak adına sevgi izi oldukça önemli.