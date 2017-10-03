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Servet Sipahioğlu'nun annesi hayatını kaybetti

Alanya'nın ilk özel televizyonu olan ATV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Servet Sipahioğlu'nun annesi Şevkiye Sipahioğlu bu sabaha karşı hayatını kaybetti. 

Servet Sipahioğlu'nun annesi hayatını kaybetti

Alanya'nın ilk özel televizyonu olan ATV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Servet Sipahioğlu'nun annesi Şevkiye Sipahioğlu bu sabaha karşı hayatını kaybetti. 

03 Ekim 2017 Salı 08:28
Servet Sipahioğlu'nun annesi hayatını kaybetti
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MERHUM Şükrü Sipahioğlu'nun eşi, Menderes Sipahioğlu ve Sipahioğlu Eczanesi sahibi Hicran Kan'ın annesi olan Şevkiye Sipahioğlu'nun cenazesi ikindi namazına müteakip ATV binasının yanındaki Sugözü Cami'de kılınacak namazın ardından yine cami yanındaki aile mezarlığına defnedilecek. Yeni Alanya olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Sipahioğlu ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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AlanyaServet SipahioğluATVözel TelevizyonŞevkiye Sipahioğlu
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