Servet Sipahioğlu'nun annesi hayatını kaybetti

MERHUM Şükrü Sipahioğlu'nun eşi, Menderes Sipahioğlu ve Sipahioğlu Eczanesi sahibi Hicran Kan'ın annesi olan Şevkiye Sipahioğlu 'nun cenazesi ikindi namazına müteakip ATV binasının yanındaki Sugözü Cami'de kılınacak namazın ardından yine cami yanındaki aile mezarlığına defnedilecek. Yeni Alanya olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Sipahioğlu ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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