“Sepsis tanı , hayatı kurtar”

“SEPSİSİ Tanı, Hayatı Kurtar“ sloganıyla yola çıkan komite; Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün etkinlik planı doğrultusunda özellikle hastane Acil Servisi, Yoğun Bakım Ünitesi, Hemodiyaliz Ünitesi, Enfeksiyon Hastalıkları, İç Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Kliniklerinde görev yapan sağlık personelleri ile bir araya gelerek yerinde eğitim düzenledi. Hasta ve hasta yakınlarını da Sepsis hastalığı hakkında bilgilendirilerek broşür dağıttı.

SEPSİS NEDİR?

Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı gösterdiği kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda kendi doku ve organlarına zarar vermesine başlaması ile ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilen, erken tanı konulup tedavi edilmezse ölümcül seyredebilen bir klinik tablosudur. Dünyada 30 milyondan fazla bireyi etkilemekte ve yılda 9 milyona yakın ölüme neden olmaktadır. Sepsis’e bağlı olarak ölüm sayısı tüm dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde giderek artmaktadır. Her yılın 13 Eylül günü Dünya Sepsis Günü olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda ülkemizde tüm hastanelerde olduğu gibi hastanemizde de konuya farkındalığı artırmak amacıyla 13-20 Eylül 2019 tarihleri “Sepsisi Tanı, Hayatı Kurtar” adlı etkinlikler yapılmıştır.

SEPSİS TEDAVİ YÖNTEMİ VE BELİRTİLERİ NEDİR?

Sepsis acil durumdur. Bir saat içerisinde başlanan uygun tedavi yönteminde ölüm oranı %10 nun altındadır. Tedavi geciktikçe ölüm oranı %50 nin üzerine çıkabilmektedir. Erken tanıda organ yetmezliği değerlendirmek için bilinç değişikliği, solunum sayısında artma ve hipotansiyon biz hekimlere yol göstermektedir. Titreme, yüksek ateş, kas ağrısı, konuşma bozukluğu, şuur bulanıklığı, idrar çıkışının azalması, nefes darlığı, ciltte renk değişikliği sepsisin belirtileri arasında yer almaktadır. Sepsis hastalığının önlenmesinde; enfeksiyonlara karşı aşılanma, özellikle hastanelerde el hijyeninin sağlanması ve toplumsal farkındalığın artması önemlidir” diye konuştu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ise sağlık alanında bilinçli kitlenin oluşması adına bu tür eğitimlere ve etkinliklere önem vereceklerini dile getirdi