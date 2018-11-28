Sempozyumda sona gelindi

8 ÜLKEDEN 10 heykeltıraşın katıldığı ve 1 ay süren 15. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu yarın tamamlanacak. 40 ülkeden 127 sanatçının başvurduğu yarışma için Eylül ayında toplanan jüri üyelerinin, katılımcılar arasında değerlendirmelerde bulunduktan sonra yarışmaya katılmaya hak kazananlar belli oldu. 8 ülkeden 10 heykeltıraş seçilirken bir aylık sempozyum süresince usta sanatçılar, dev mermer blokları yontarak deniz ve deniz canlıları temalı sokak heykelleri yaptılar. Yontulan eserler 30 Kasım’da belediye arkasında hazırlanan alanda sergiye sunulacak. Vatandaşlar, ünlü heykeltıraşların eserlerini rahatlıkla fotoğraflayacaklar ve inceleyebilecekler. 15. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’nda heykel yapan sanatçılar şu isimlerden oluşuyor: Adriano Ciarla (İtalya), Dimitry Krivonosov (Rusya), Gemma Guerra (İspanya), Kadriye İnal (Türkiye), Ivan Stayanov (Bulgaristan), Marian Nyanhongo (Zimbabve), Olena Dodatko (Ukrayna), Songül Telek (Türkiye), Valerian Jıkıa (Gürcistan), Yıldız Güner (Türkiye).

