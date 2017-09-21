Selami Şahin 30 Eylül'de Alanya'da 

BAYRAMDAN önce Serdar Ortaç, bayramda Koray Avcı ve geçtiğimiz hafta da fantezi müziğin güçlü sesi Hakan Altun'u sahnesinde ağırlayan Bistro Bellman Club, şimdi de Selami Şahin'i Alanyalı hayranları ile buluşturmaya hazırlanıyor. 30 Eylül Cumartesi gecesi düzenlenecek olan bu dev konserin biletleri ise yarın satışa sunulacak. Uzun bir aradan sonra tekrar Alanyalı dinleyicileri ile buşuşacak olan Selami Şahin, dillere pelesenk olan şarkılarını Bellman sahnesinde seslendirecek. Bu özel geceye tüm müzik severleri davet eden Bistro Bellman Club yetkilileri, "Bu muhteşem geceyi kaçırmayın" dediler.
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