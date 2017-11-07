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Şehitler Alanya’da anılacak

Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucu Mustafa Kemal Atatürk, Balkan Savaşı ve Alaiye şehitleri ile ebediyete intikal etmiş tüm şehitler için Alanya’da anma programı düzenlenecek

Şehitler Alanya’da anılacak

Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucu Mustafa Kemal Atatürk, Balkan Savaşı ve Alaiye şehitleri ile ebediyete intikal etmiş tüm şehitler için Alanya’da anma programı düzenlenecek

07 Kasım 2017 Salı 11:40
Şehitler Alanya’da anılacak
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ALANYA Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi İşbirliği ile gerçekleştirilecek program, 10 Kasım 2017 tarihinde Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak. Saat 19.30'da başlayacak program öncesi 11.45'de Emine Özmüftüoğlu Cami'nde şehitler için mevlit okutulacak. Atatürk ve Çatalca Savaşı ile ilgili sunumların yapılmasıyla başlayacak AKM'deki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürecek. Programa Kur'an okuma dünya birincisi ve Edirne, Selimiye Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı İmam Hatipleri Mevlithan Abdullah Çolak, H. İbrahim Kurşun katılacak.

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