ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv), şehidimizin son yolculuğuna uğurlanışını tüm detaylarıyla ekranlara canlı taşıdı. Dim TV'nin 'Şehidimize Veda' canlı yayınları yaklaşık 85 bin izleyici rakamına ulaştı. Sadece Facebook'tan Dim TV canlı yayınına erişim 30 bin 324 oldu.
Şehidimizin son yolculuğuna uğurlanışını 85 bin kişi izledi
Alanya'nın şehit duyarlılığı Dim TV'nin izlenme oranına yansıdı
ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv), şehidimizin son yolculuğuna uğurlanışını tüm detaylarıyla ekranlara canlı taşıdı. Dim TV'nin 'Şehidimize Veda' canlı yayınları yaklaşık 85 bin izleyici rakamına ulaştı. Sadece Facebook'tan Dim TV canlı yayınına erişim 30 bin 324 oldu.
YORUM EKLE