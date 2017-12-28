Şehidimizin abisi o gençleri yalnız bırakmadı

GENÇLERİ şehit Coşkun Nazilli'nin abisi Mustafa Nazilli de yalnız bırakmadı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu "2015 yılında Türk düşmanlarının kucağına oturan, PKK, FETÖ ve meclisteki siyasi yardıkçılarının Türkiye’de şehrimizden başlamak üzere iç savaş çıkarmak için, Alanya’daki bürokrasi ve siyasetteki uzantılarını harekete geçirerek, tahrik ve tahripleriyle gençlerimizin samimi duygularını kullanarak, bir kargaşa ve kaos ortamı yaratmaya çalışmışlardır. O gün milliyetçi-ülkücü hareket lideri Devlet Bahçeli’nin önderliğinde, bu kumpas tahrik sürecine dikkat çekmiş ve sağduyu çağrısı yapmıştı. O gün ne kadar haklı olduğumuzu, bugün Alanya’da sürece müdahil olmak isteyen emniyet, adliye ve bürokraside görevliler, o zaman ne kadar haklı olduğumuz bugün FETÖ'den yüce Türk adaletine hesap vermekte olmalarıyla ortaya çıkmıştır. Alanya’mızdaki vatan sevdalısı yiğitler, demokratik tepkilerini ortaya koymuşlardır. Yargı boyutuna taşınan bu süreçte, ocak ve parti yönetimimizde bulunan avukatlarımız, bugünkü duruşmalarına katılmışlardır. Bizler hainlerden temizlenen yüce Türk adaletine güveniyor ve kardeşlerimizin en yakın zamanda aklanacaklarına inanıyoruz” dedi.