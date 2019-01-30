Sebze fiyatları cep yakıyor: İşte Alanya Hali'ndeki son durum

ŞİDDETLİ fırtına sonrasında sebze ve meyvede arz ve talep dengesinin bozulmasıyla fiyat artışı kaçınılmaz oldu. Bugünlerde sebze ve meyvenin market ve pazarlardaki satış fiyatları tartışılıyor. Alanya Toptancı Hali'nden çıkış fiyatlarına bakıldığında fiyatların üreticiden pazara da yüksek seyrettiği görülüyor. Bugün itibariyle Alanya Toptancı Hali'nde patlıcanın çıkış fiyatı 7 lira ila 8,5 lira arası değişirken salatalık ve domates 4 liradan, Alanya'nın meyvesi muzun ise 4 liradan pazara sürüldüğü görülüyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 12:01