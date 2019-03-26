Saray’da ‘Tanışık’ aday

29 yıldır Saray Mahallesi'nde yaşayan Tanışık, tecrübelerini mahalle sakinleriyle paylaşmak için aday olduğunu söyledi. Evli ve 3 çocuk annesi olan Tanışık’ın en büyük destekçisi ise kadınlar. Saray Mahallesi seçmenini mahallesine sahip çıkmaya davet eden Tanışık, hizmet etmeye aday olduğunu söyledi. 31 Mart’ta tüm seçmenleri oy kullanmaya davet eden Tanışık, tüm Saray Mahallesi seçmenin oyuna da talip olduğunu belirtti. Saray Mahallesi’nin başlıca sorunlarını bildiğini belirten Tanışık, “Sorunların çözümü noktasında resmi kurumlarla mahalle halkı arasında köprü vazifesi göreceğim. Bizim adaylık amacımız halkımıza hizmet etmek. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaptığımız seçim çalışmaları sırasında halkın gösterdiği teveccüh, doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi bizim için. Mahallemizi birlik ve beraberlik içerisinde şeffaf bir şekilde yönetmek istiyoruz” dedi. Tanışık’ın aza listesinde ise şu isimler yer alıyor: Sevinç Gür, Zahide Durusoy, Zarife Tekin, Ragıp Taner, Nihat Nehirtaş, Nazmiye Merdane, Saniye Çakır ve Nezahat Çelik.