Saray’a ‘Üzüm’lü çözüm

Doğduğu ve büyüdüğü mahalleye hizmet etmek için Saray Mahallesi Muhtarlığına adaylığını koyan Alanya’nın sevilen simalarından Ali Üzüm, ‘Saray’a çözüm Ali Üzüm’ sloganı ile seçim çalışmalarını sürdürüyor

Saray’a ‘Üzüm’lü çözüm
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MAHALLENİN yoğun talebi üzerine 31 Mart Yerel Seçimlerinde Saray Mahallesi’ne muhtar olmak için adaylığını koyduğunu belirten Üzüm, 32 yıldır Alanya Belediyesi’nde Alanyalılara hizmet verdiğini belirtti. Üzüm, “32 yıldır hizmet verdiğim Alanya Belediyesi’ndeki görevimden emekli oldum. 52 yıldır doğup büyüdüğüm mahallemin halkının yoğun isteği üzerine adaylığımı açıkladım. Saray Mahallesi’ne, tecrübe, liyakat, samimiyet ile hizmet edeceğime eminim. İçinizden biri, sözünün eri olarak, Saray Mahallesi halkının desteğini istiyorum. Vereceğiniz bu desteğinizden dolayı tüm Saray Mahallesi halkına sonsuz teşekkür ederim” dedi. 

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