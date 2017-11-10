Sanayi esnafından başkana teşekkür

ÖNCE yağmur suyu drenajları ile altyapısı tamamlanan sanayi sitesinde, kuzey, batı ve güney kısımları genişletilerek istinat duvarları yapıldı. Sanayinin her türlü sorunun çözüldüğünü dile getiren sanayi esnafları, Başkan Yücel’e teşekkür ettiler.

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