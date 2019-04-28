Şahin, turizmcileri 'Dijital Turizm Zirvesi'ne davet etti

Turizm sektörünün dijital geleceğinin konuşulacağı ‘Dijital Turizm Zirvesi’ 29 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 14.00’de ALTSO’da gerçekleştirilecek. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, turizm sektörünü yakından ilgilendiren toplantıya turizmcileri ve vatandaşları davet etti.

Şahin, turizmcileri 'Dijital Turizm Zirvesi'ne davet etti
banner404

ALTSO; Dijital Turizm Zirvesi ile, Türkiye’de dijital dönüşümün öncülerini turizm sektörü profesyonelleri ile buluşturuyor. Dijital Turizm Zirvesi, daha güçlü bir turizm sektörünün oluşturulmasına destek olarak, ülke ekonomisini geliştirmeye de katkı sağlıyor. Turizmde dijital materyallerin ön plana çıktığı günümüzde bu tür toplantıların çok önemli olduğuna değinen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, dijital dünyaya yatırım yapmanın önemine dikkat çekti. Günümüzde artık her ihtiyacın online ortamda incelenerek giderilmeye başlandığına vurgu yapan Başkan Şahin, bu anlamda da turizm sektörünün dijitalleşme anlamında büyük mesafe aldığını söyledi. 
 

ŞAHİN’DEN TOPLANTIYA DAVET
Başkan Şahin, turizmde dijitalleşmenin her adımının ayrıntılı bir şekilde anlatılacağı ‘Dijital Turizm Zirvesi’ne tüm turizmcileri ve vatandaşları davet etti.  Dijital Turizm Zirvesi, 29 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 14.00’de ALTSO’da gerçekleştirilecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
CHP'de iki önemli toplantı! MYK ve PM toplanıyor
CHP'de iki önemli toplantı! MYK ve PM toplanıyor
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479