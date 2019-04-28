Şahin, turizmcileri 'Dijital Turizm Zirvesi'ne davet etti

ALTSO; Dijital Turizm Zirvesi ile, Türkiye’de dijital dönüşümün öncülerini turizm sektörü profesyonelleri ile buluşturuyor. Dijital Turizm Zirvesi, daha güçlü bir turizm sektörünün oluşturulmasına destek olarak, ülke ekonomisini geliştirmeye de katkı sağlıyor. Turizmde dijital materyallerin ön plana çıktığı günümüzde bu tür toplantıların çok önemli olduğuna değinen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, dijital dünyaya yatırım yapmanın önemine dikkat çekti. Günümüzde artık her ihtiyacın online ortamda incelenerek giderilmeye başlandığına vurgu yapan Başkan Şahin, bu anlamda da turizm sektörünün dijitalleşme anlamında büyük mesafe aldığını söyledi.



ŞAHİN’DEN TOPLANTIYA DAVET

Başkan Şahin, turizmde dijitalleşmenin her adımının ayrıntılı bir şekilde anlatılacağı ‘Dijital Turizm Zirvesi’ne tüm turizmcileri ve vatandaşları davet etti. Dijital Turizm Zirvesi, 29 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 14.00’de ALTSO’da gerçekleştirilecek.