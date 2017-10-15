Şahin sözünü tuttu: Alanya Göç İdaresi yeni yerine taşınıyor

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in girişimleri ile Alanya’da kurulan Göç İdaresi Ofisi yine Başkan Şahin’in girişimleri ile yeni yerine taşınıyor. Bugüne kadar geçici olarak Alanya Nüfus Müdürlüğü binasında hizmet veren ofis bundan böyle yoğun talebe daha hızlı hizmet verecek.Şahin, daha önce belirledikleri tarihi Alanya evinde en kısa sürede hizmetin başlanacağını müjdeledi. Yaşanan bu önemli gelişme turizm, inşaat ve emlak sektöründe büyük sevinç yarattı.

Göreve geldiği günden bu yana tarım, turizm ve inşaat sektörlerine yönelik birbirinden önemli projeleri hayata geçiren ALTO Başkanı Mehmet Şahin’in, yerleşik yabancıların başta ikamet olmak üzere karşılaştığı birçok soruna çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları son aşamaya geldi.

Kasım 2014 de Şahin’in girişimleri ile Alanya’da oluşturulan Göç İdesi Ofisi geçici olarak hizmet verdiği Nüfus Müdürlüğü’nden kendi hizmet binasına taşınıyor. Şekerhane Mahallesi, Gücüoğlu Sokak'ta bulunan tarihi Alanya Evi’ni kiralayan ALTSO Başkanı, en kısa sürede taşınma işlemlerinin tamamlanacağını müjdeledi.

Konuya ilişkin olarak bugün yeni göç idaresi ofisi önünde açıklamalarda bulunan Başkan Şahin’e, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kamburoğlu, Dövizciler Birliği Başkanı Ahmet Dayanç ve bina ile ilgili hukuki mevzuatı takip eden Avukat Fatih Barcın eşlik etti.

Yaşanan bu önemli gelişme turizm, inşaat ve emlak sektöründe büyük sevinç yarattı.

Geçtiğimiz günlerde Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Göç İdaresi Müdürü Ramazan Şimşek ile yeni binada incelemelerde bulunan Şahin, turizm ve tarım sektörleri kadar inşaat ve emlak sektörünün de Alanya ekonomisi açsından büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

ŞAHİN; “SIRADA PESONEL TAKVİYESİ VAR”

Başkan Şahin konuya ilişkin açıklamasında, “Alanya’mızda yaşayan, gayrimenkul edinmiş 37-38 bin yabancı olduğunu her zaman dile getirdik. Göç İdaresi de yeni yasayla birlikte kuruldu. Kurulduğu aşamada da 16-17 ili kapsıyordu. Gittik girişimlerde bulunduk. Dönemin Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros'tan randevu alarak Alanya'nın stratejik durumunu anlattık. Alanya'nın birçok ilden büyük olduğunu, ülke ekonomisine sadece turizmden 4 milyar dolar katkı sunduğunu söyledik. Alanya'ya Göç İdaresi'nin kurulması gerektiğini dile getirdik. Çabalarımız sonuç verdi ve artık bu eksiklik giderildi. Bundan sonraki hedefimiz ofise personel takviyesi yapılmasını sağlamak. ” dedi.

ÇAVUŞOĞLU, KARALOĞLU VE HARPUTLU’YA TEŞEKKÜR

Göç İaresi Ofisi’nin kısa sürede geldiği noktanın önemine değinen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Biz sürekli proje ürettik ve devletimizden taleplerde bulunduk. Sağolsun Alanya’mızın ve ülkemizin gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da projelerimize her zaman destek verdi. Bu projede de emekleri nedeniyle başta sayın bakanımız olmak üzere Antalya Valimiz Münir Karaloğlu ve Kaymakamımız Mustafa Harputlu’ya teşekkür ediyorum. Ofisimiz Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.