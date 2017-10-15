Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.260
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8232
EURO
4.2966
Cinsel gücü artıran en meşhur meyve
Cinsel gücü artıran en meşhur...
Güzelliğiniz sayesinde şansınız artıyor
Güzelliğiniz sayesinde şansınız artıyor
Grip aşısında yeni dönem
Grip aşısında yeni dönem
banner468

Şahin sözünü tuttu: Alanya Göç İdaresi yeni yerine taşınıyor

Antalya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Alanya Nüfus Müdürlüğü binasında hizmet veren Alanya Göç İdaresi’nin ALTSO Başkanı Şahin’in girişimleriyle kuruma kazandırılan tarihi Alanya evinde hizmet vermesini onayladı

Şahin sözünü tuttu: Alanya Göç İdaresi yeni yerine taşınıyor

Antalya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Alanya Nüfus Müdürlüğü binasında hizmet veren Alanya Göç İdaresi’nin ALTSO Başkanı Şahin’in girişimleriyle kuruma kazandırılan tarihi Alanya evinde hizmet vermesini onayladı

15 Ekim 2017 Pazar 14:01
Şahin sözünü tuttu: Alanya Göç İdaresi yeni yerine taşınıyor
banner404

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in girişimleri ile Alanya’da kurulan Göç İdaresi Ofisi yine Başkan Şahin’in girişimleri ile  yeni yerine taşınıyor. Bugüne kadar geçici olarak Alanya Nüfus Müdürlüğü binasında hizmet veren ofis bundan böyle yoğun talebe daha hızlı hizmet verecek.Şahin, daha önce belirledikleri tarihi Alanya evinde en kısa sürede hizmetin başlanacağını  müjdeledi. Yaşanan bu önemli gelişme turizm, inşaat ve emlak sektöründe büyük sevinç yarattı. 
Göreve geldiği günden bu yana tarım, turizm ve inşaat sektörlerine yönelik birbirinden önemli projeleri hayata geçiren ALTO Başkanı Mehmet Şahin’in, yerleşik yabancıların başta ikamet olmak üzere karşılaştığı birçok soruna çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları son aşamaya geldi.
Kasım 2014 de  Şahin’in girişimleri ile Alanya’da oluşturulan Göç İdesi Ofisi geçici olarak hizmet verdiği Nüfus Müdürlüğü’nden kendi hizmet binasına taşınıyor. Şekerhane Mahallesi, Gücüoğlu Sokak'ta bulunan tarihi Alanya Evi’ni kiralayan ALTSO Başkanı, en kısa sürede taşınma işlemlerinin tamamlanacağını  müjdeledi.

Konuya ilişkin olarak bugün yeni göç idaresi ofisi önünde açıklamalarda bulunan Başkan Şahin’e, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kamburoğlu, Dövizciler Birliği Başkanı Ahmet Dayanç ve bina ile ilgili hukuki mevzuatı takip eden Avukat Fatih Barcın eşlik etti.

Yaşanan bu önemli gelişme turizm, inşaat ve emlak sektöründe büyük sevinç yarattı. 

Geçtiğimiz günlerde Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Göç İdaresi Müdürü Ramazan Şimşek ile yeni binada incelemelerde bulunan Şahin, turizm ve tarım sektörleri kadar inşaat ve emlak sektörünün de Alanya ekonomisi açsından büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi. 

ŞAHİN; “SIRADA PESONEL TAKVİYESİ VAR” 
Başkan Şahin konuya ilişkin açıklamasında, “Alanya’mızda yaşayan, gayrimenkul edinmiş 37-38 bin yabancı olduğunu her zaman dile getirdik. Göç İdaresi de yeni yasayla birlikte kuruldu. Kurulduğu aşamada da 16-17 ili kapsıyordu. Gittik girişimlerde bulunduk. Dönemin Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros'tan randevu alarak Alanya'nın stratejik durumunu anlattık. Alanya'nın  birçok ilden büyük olduğunu, ülke ekonomisine sadece turizmden 4 milyar dolar katkı sunduğunu söyledik. Alanya'ya Göç İdaresi'nin kurulması gerektiğini dile getirdik. Çabalarımız sonuç verdi ve artık bu eksiklik giderildi. Bundan sonraki hedefimiz ofise personel takviyesi yapılmasını sağlamak. ” dedi.

ÇAVUŞOĞLU, KARALOĞLU VE HARPUTLU’YA TEŞEKKÜR
Göç İaresi Ofisi’nin kısa sürede geldiği noktanın önemine değinen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Biz sürekli proje ürettik ve devletimizden taleplerde bulunduk. Sağolsun Alanya’mızın ve ülkemizin gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da projelerimize her zaman destek verdi. Bu projede de emekleri nedeniyle başta sayın bakanımız olmak üzere Antalya Valimiz Münir Karaloğlu ve Kaymakamımız Mustafa Harputlu’ya teşekkür ediyorum. Ofisimiz Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 15.10.2017 14:42
Anahtar Kelimeler:
Alanya Nüfus MüdürlüğüAntalya Valiliği İl Göç İdaresi MüdürlüğüAlanya Göç İdaresişahinMehmet şahinAltso BaşkanıALANYA Ticaret Ve Sanayi OdasıSosyal Hayatı Geliştirme DerneğiMustafa HarputluAli Kamburoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Alanya'da düzenlenecek
II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Alanya'da düzenlenecek
15 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
15 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
Alanya'da kumdan heykel yarışmasına büyük ilgi 
Alanya'da kumdan heykel yarışmasına büyük ilgi 

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim