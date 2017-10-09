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Şahin öğrenci sayısını değerlendirdi

ALKÜ Rektörü Ahmet Pınarbaşı’nın 2 yıl sonra öğrenci sayılarının 20 bine ulaşacağı öngörüsünü değerlendiren ALTSO Başkanı Şahin "Bir öğrencinin en az bin TL gideri olduğu düşünüldüğünde 10 bin 500 ALKÜ öğrencisi şu anda Alanya'ya her ay 10,5 milyon TL bırakıyor" dedi

Şahin öğrenci sayısını değerlendirdi

ALKÜ Rektörü Ahmet Pınarbaşı’nın 2 yıl sonra öğrenci sayılarının 20 bine ulaşacağı öngörüsünü değerlendiren ALTSO Başkanı Şahin "Bir öğrencinin en az bin TL gideri olduğu düşünüldüğünde 10 bin 500 ALKÜ öğrencisi şu anda Alanya'ya her ay 10,5 milyon TL bırakıyor" dedi

09 Ekim 2017 Pazartesi 22:25
Şahin öğrenci sayısını değerlendirdi
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Yeni Alanya’ya yaptığı değerlendirmelerde ALKÜ’nün 10 bin 500 olan öğrenci sayısının 2019’da 20 bine ulaşacağını açıklamıştı.
'20 BİN ÖĞRENCİ HAYAL DEĞİL'
Alanya Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar, Alanya için 20 bin öğrenci rakamının hayal olmadığını söyledi. Pınarbaşı'nın açıklamasını değerlendiren Tabaklar "Öğrencilerin gelmeye başlamasıyla da çok sayıda kafe açıldı, restoranlar iş yapıyor. Aylık bir öğrenci Alanya'ya 1000-1500 TL arasında para bırakıyor. 20 bin öğrenci hedefi var, Alanya için de imkansız bir rakam değil, bu potansiyel var. 2019'da tam olarak 20 bin olmasa da yaklaşacak. Ciddi bir katkı sağlayacak Alanya'ya. Özellikle turizm sisteminden çıkan apart oteller yurtlara döndü, şimdiden büyük katkı sağladı. Sayının artması daha da fazla katkı sağlayacaktır. Alanya bu açıdan büyük bir avantaja sahip, yurt sorunu yok. Apart oteller de bu sayede para kazanmaya başladı. Öğrencilerin gelmeye başlamasıyla da çok sayıda kafe açıldı, restoranlar iş yapıyor. Aylık bir öğrenci Alanya'ya 1000-1500 TL arasında para bırakıyor. Ekonominin yanında sosyal ve kültürel anlamda da katkısı var, Türkiye'nin hatta dünyanın pek çok noktasından öğrenci alıyoruz, bu da bir çeşitlilik katıyor. Alanya'nın tanınmasına büyük katkı sağlıyor. İnşallah AHEP de işleri yoluna koyar ve büyümeye başlar, hep birlikte Alanya'yı güçlendiririz" dedi.  

'ALANYA'YA CİDDİ KATKISI VAR'
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin de "Bir öğrencinin ortalama en az bin TL harcadığını düşünürsek, bugün ALKÜ'nün toplam 10 bin 500 öğrencisi şehre aylık en az 10 milyon 500 bin TL katkı sağlıyor. 2 yıl sonra 20 bin öğrenci hedefleyen ALKÜ’nün kente tek başına aylık getirisi en az 20 milyon TL olur. ALKÜ'nün sosyal, kültürel getirisinin yanında ALKÜ'nün Alanya ekonomisine ciddi katkısı oldu. Turizm sezonunun bittiğini noktada öğrenci turizmi başlıyor. Haziran ayında yani turizm sezonunun başlayacağı dönemde ise öğrenciler gitmiş oluyor. Dolayısıyla sezonun boş olduğu dönemde Alanya'ya ciddi katkısı var. Apart otelinden taşımacısına, manavından kasabına, restoranından kafeteryasına kadar öğrenciler şehre ayrı bir ekonomik canlılık getirdi" diye konuştu.

AHEP YERİNDE SAYIYOR 
Alanya'nın vakıf üniversitesi olan AHEP (Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi) ise bir türlü öğrenci sayısını arttıramıyor. Yerinde saymaya devam eden AHEP'in şu anda toplam öğrenci sayısı sadece 267. 

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Son Güncelleme: 09.10.2017 23:41
Anahtar Kelimeler:
ALTSO Başkanı ŞahinALKÜ Rektörü Ahmet Pınarbaşı
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