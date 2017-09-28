Şahin merak edilenleri yanıtlayacak

ALTSO Başkanı Şahin, ATV'de Servet Sipahioğlu'nun hazırlayıp sunduğu Sentez programının 763'üncü bölümüne konuk oluyor. ALTSO Başkanlığı'nı devraldığı 2013 yılından bu yana yapılamaz denilen çok sayıda projeyi hayata geçiren Şahin, programda Sipahioğlu'nun sorularını yanıtlayacak. Üye odaklı projeler, kalkınma projeleri ve şehrin sorunlarına yönelik projelere yönelik bilgiler verecek olan Şahin, yeni döneme ilişkin hedeflerini de anlatacak.