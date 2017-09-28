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Şahin merak edilenleri yanıtlayacak

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, bu akşam saat 20.30'da Alanya Televizyonu'nda (ATV) Servet Sipahioğlu'nun hazırlayıp sunduğu 'Sentez' programına konuk olacak

Şahin merak edilenleri yanıtlayacak

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, bu akşam saat 20.30'da Alanya Televizyonu'nda (ATV) Servet Sipahioğlu'nun hazırlayıp sunduğu 'Sentez' programına konuk olacak

28 Eylül 2017 Perşembe 23:52
Şahin merak edilenleri yanıtlayacak
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ALTSO Başkanı Şahin, ATV'de Servet Sipahioğlu'nun hazırlayıp sunduğu Sentez programının 763'üncü bölümüne konuk oluyor. ALTSO Başkanlığı'nı devraldığı 2013 yılından bu yana yapılamaz denilen çok sayıda projeyi hayata geçiren Şahin, programda Sipahioğlu'nun sorularını yanıtlayacak. Üye odaklı projeler, kalkınma projeleri ve şehrin sorunlarına yönelik projelere yönelik bilgiler verecek olan Şahin, yeni döneme ilişkin hedeflerini de anlatacak.

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Servet SipahioğluSentezALTSOMehmet şahin
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