Şahin merak edilenleri yanıtlayacak

ALTSO Başkanı Şahin, ATV'de Servet Sipahioğlu'nun hazırlayıp sunduğu Sentez programının 763'üncü bölümüne konuk oluyor. ALTSO Başkanlığı'nı devraldığı 2013 yılından bu yana yapılamaz denilen çok sayıda projeyi hayata geçiren Şahin, programda Sipahioğlu'nun sorularını yanıtlayacak. Üye odaklı projeler, kalkınma projeleri ve şehrin sorunlarına yönelik projelere yönelik bilgiler verecek olan Şahin, yeni döneme ilişkin hedeflerini de anlatacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.