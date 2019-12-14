Şahin Kırbıyık Yılın İş Adamı seçildi

TÜRKİYE’NİN en büyük ekonomi organizasyonlarından 3 İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi 10 ülkeden 500’den fazla iş adamının katılımıyla düzenlendi. Zirve çerçevesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Türkiye Altın Marka' ödülleri sahiplerini buldu. Şişli'deki bir otelde yapılan ödül gecesine sanat, iş, medya ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Programda yapılan açılış konuşmalarının ardından ödüle layık görülen iş, sanat ve medya alanında çok kişi, ödüllerini aldı. Gecede Alanya'nın ve yerli sermayenin yüz akı olmayı başaran Kırbıyık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık’a “Yılın İş Adamı” ödülü verildi.

‘EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM’

Kırbıyık A.Ş.’nin Antalya’dan küçük bir firma olarak yola çıktığını söyleyen Şahin Kırbıyık, bugün 250 çalışana sahip bir holding olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Kırbıyık, emeği geçen herkese teşekkür etti.