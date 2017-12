Şahin'in Yat Limanı projesine siyasilerden destek

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in projesine bir destek de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Toklu'dan geldi. Toklu, teşkilat binasında yaptığı açıklamada, gerçekleştirilmesi düşünülen projenin Alanya'ya değer katacağını belirtti. Toklu, konuşmasının devamında "Alanya'nın menfaatleri için yapılacak her türlü projeye katkı vermeye hazırız. Bu projeyi ALTSO Başkanı Sayın Mehmet Şahin 1 yıl önce dile getirmişti. Alanya'nın ne kadar büyüdüğünü biliyoruz. Biz bu projeyi olumlu buluyoruz. Alanya’nın gelişmesi ve marka şehir olması konusunda yararına olacak her türlü projeye destek veririz. Bu proje Alanya'ya değer katacaktır. Alanya'nın markalaşması noktasında önemli bir proje. Biz sadece ALTSO'dan değil, tüm sivil toplum örgütlerinden gelecek, Alanya'ya değer katacak her projeye katkı sunmaya hazırız" dedi.

'TURİZMİ OLUMLU ETKİLER'

Belirtilen noktalarda yapılacak değişimlerin çok isabetli olacağını dile getiren Saadet Partisi Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca da, parti olarak böyle bir projenin her zaman destekçisi olacaklarını söyledi. Sarıca, "Bu proje çok isabetli olur. Çünkü marina, iskele tarafına geldiği takdirde turizme olumlu yönde etkisi olacaktır. O bölgedeki esnaftan alışveriş yapılmasını sağlar. Dışarıdan gelen turistler çarşı esnafından daha rahat alışveriş yapma imkanı bulur. Yat limanının mevcut yerinde sadece 3-5 tane restoran ve market var. Proje kapsamında marina buraya geldiği takdirde, çarşı esnafının ekonomisine büyük bir katkı olur" dedi. Ayrıca Hüseyin Sarıca, diğer bir yönden bakıldığında iskelede bulunan yat turlarıyla ve teknelerle ilgili bazı sıkıntılar yaşandığını ve böyle bir projeyle bu sıkıntıların da ortadan kalkacağının altını çizdi. "Proje gerçekleştirilirse Alanya'da daha huzurlu bir ortam oluşur" diyen Sarıca, şöyle konuştu: "O bölgede hoş olmayan bazı hareketler oldu ve sıkıntılar yaşandı. Bunların da önüne geçilmiş olur. Yat turları oradan gittiği zaman şu an orada bulunan korkulukların da kaldırılması söz konusu olabilir. Böylece insanlar daha rahat bir yürüyüş alanına kavuşur. Biz Saadet Partisi olarak ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in yaklaşımını ve projesini destekliyoruz."

'HALK DA İSTERSE DESTEKLERİZ'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavüt ise projenin çok ciddi bir çalışma gerektirdiğini ve Alanya halkı da dahil tüm kurum ve kuruluşların fikrinin alınması elzem olduğunu vurguladı. Takavüt, "Ciddi bir çalışma sonucunda kamuoyunun da fikrini sorarak, böyle bir çalışma yapılabilir. Doğrudan doğruya 'Bu olay bu şekilde olsun' diyerek yapılamayacağını düşünüyorum. Buradaki balıkçı barınağının altyapısı yapılacak değişimle gelecek olan yatlara hizmet verebilecek mi? O bölge boşaltılabilecek mi? Önce bunların cevaplanması gerekiyor. Ancak tabi ki yat limanının Alanya'nın merkezinde olması çok daha iyi olur. En azından iskelede meydana gelen ve Alanya'ya hiç yakışmayan kötü görüntüler ortadan kalkar" şeklinde konuştu. Projeyle ilgili önce iyi bir fizibilite çalışmasının yapılması gerektiğini savunan Takavüt "Tüm konularla ilgili kurumlar bir araya gelip, fikir alışverişi yaparak ve teknik heyetlerden yararlanılarak bunun çözülmesi lazım. Tüm bu konuları atlamadan oluşturulan detaylı bir planlamayla iyi bir sonuca ulaşılabilir. Sivil Toplum Kuruluşları (STK), odalar, gerekirse dernekler ve kamuoyunun fikirleri alınmalı" diyerek böyle bir birlik ve beraberlik olursa ve halk da gerçekten buna karar verirse, ortaya çıkan olgunlaşmış bir proje dahilinde her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.