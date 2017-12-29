Şahin'in Yat Limanı projesine esnaftan destek

TAKAS projesine ilişkin siyasi partilerden gelen desteğin ardından Dim TV (dimtv.tv), esnafa bu projeye nasıl baktıklarını sordu. Alanya esnafı, Şahin'in projesi gerçekleşirse esnafın rahatlayacağını söylüyor.

'GELİR DÜZEYİ YÜKSEK TURİST GELİR'

AHMET YEŞİLIRMAK (KUYUMCU)

Böyle bir proje gerçekleştirilirse Alanya'ya güzel bir katkı sağlar. Çünkü şu an yat limanına gelen müşteri genelde üst düzey gelir sahibi oluyor. Ancak iskeleye gelen gemilerden pek yararlanamıyoruz. Genelde İsrail gemileri geliyor, onlardan da ekonomik olarak bir yarar göremiyoruz. O yüzden yat limanı gelirse oradan gelen müşteriler daha iyi olur diye düşünüyorum.

'ESNAFIN YÜZÜ GÜLER'

TAHİR BİNGÖL (ESNAF)

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin tarafında gündeme getirilen bu projeye bir vatandaş ve esnaf olarak destek veriyorum. Çünkü böyle bir değişiklik halinde kaliteli müşterinin çarşıya gelmesi sağlanır. Bu da çarşı esnafının para kazanmasını, evine ekmek götürmesini sağlar. Yıllardır emek veren insanların da yüzünü güldürür bu proje.

'KESİNLİKLE DESTEKLERİM'

KÖKSAL KORKMAZ (KUYUMCU)

Yer değişikliği olması iyi bir fikir, kesinlikle böyle bir planlamayı desteklerim. En azından turist kalitesi yükselir. Çünkü gemiyle gelen müşteri ortalama gelir düzeyine sahiptir. Ancak yat ile gelen müşterinin ekonomik durumu iyidir. Bu sebeple çarşı esnafından daha fazla alışveriş yaparak esnafı da memnun edeceğini düşünüyorum.

'ESNAFA EKONOMİK KATKI SAĞLAR'

İSMET ÖZKARTAL (İŞLETMECİ)

Alanya'ya şu an gemiyle gelen müşterinin yat limanının olduğu bölgeye inmesi daha iyi olur. Çünkü çok fazla harcama yapan bir müşteri potansiyeli değil. Ancak yat limanı iskeleyle takas olursa oraya gelen ekonomik durumu iyi olan turistler merkeze ineceği için, esnaf zor dönemlerin ardından çok rahatlar.