Şahin'den Lakadamyalı'ya ziyaret
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, ekibiyle birlikte Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı’yı ziyaret etti.
Alanya 01.10.2019, 14:45
ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, geçtiğimiz günlerde ataması yapılarak göreve başlamıştı. Başhekim Lakadamyalı, Alanya’da birçok kurum ve kuruluşa ziyaret gerçekleştirmiş, ilk gittiği yerlerden birisi ise Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olmuştu. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i kurmayları ile birlikte ziyaret eden Prof. Dr. Lakadamyalı’ya Başkan Şahin’den iade-i ziyaret geldi. Başhekimi ziyaret eden Şahin’e ALTSO yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Ziyaret hakkında bilgi veren Şahin, “Yönetim kurulu Üyelerimizle birlikte Başhekim Hüseyin Lakadamyalı'ya iade-i ziyarette bulunup, görevinde başarılar diledik” ifadelerini kullandı.
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