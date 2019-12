Şahin, ALTSO'nun gerçek sahipleri ile buluşmaya devam ediyor

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası(ALTSO) Başkan Mehmet Şahin, her yıl 24 meslek grubuyla gerçekleştirilen kahvaltılı istişare toplantılarına bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. Başkan Şahin, 17 Aralık 2019 Salı günü de Banana Otel’de üyelerle bir araya gelerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana üyelerimizle fikir alışverişinde bulunmak, onların sorunlarını dinlemek için istişare toplantıları düzenliyoruz. Üyelerimizden aldığımız güçle, elimizden geldiğinde Alanya’mız yararına projeler üretmeye çalışıyoruz” dedi. ALTSO olarak kurum müdürleriyle işbirliği içerisinde çalıştıklarını da ifade eden Başkan Şahin, “Oda olarak kurumlarla işbirliği içerisindeyiz. Zaman zaman üyelerimizin talepleri oluyor ve bu talepleri kanuni çerçevede karşılayabilmek adına değerli müdürlerimiz ile temasa geçiyoruz. Bu toplantılarda da müdürlerimiz ile üyelerimizi bir araya getirmeye özen gösteriyoruz. Bu sayede çok daha sağlıklı bilgilendirme yapma imkânı yakalıyoruz” dedi.Geçmiş dönem gerçekleştirdikleri projelerden değil yeni dönemde yapacakları çalışmalardan söz eden Başkan Şahin, “Göreve geldiğimiz 2013’den sonra üyelerimizden çok büyük güvenoyu alarak çok büyük farkla yine göreve geldik. Bize bu teveccühte bulunan üyelerimiz de çok iyi biliyor ki biz sorunları biliyoruz. Alanya’nın marka değerini arttıracak projeler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin güvenine layık olacağız” dedi.Göreve gelir gelmez üyelerle bir araya gelmeye başladıklarına vurgu yapan Başkan Şahin, “İlk dönemimizde göreve gelir gelmez üyelerimizle görüş alışverişinde bulunmaya başladık. Zaten her ay bir kez komite toplantısı oluyor. Orada üyelerimizin sorunlarını komite üyelerimiz dile getiriyor. Bunun yanında ise yılda bir kez her meslek grubumuzla kahvaltılı istişare toplantısında bir araya gelip, onların sorunlarını dinliyoruz. Ayrıca bütün üyelerimizin katıldığı iftar organizasyonuyla bir araya geliyoruz. Üyelerimizi bugüne kadar unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız” dedi.ALTSO Yönetim Kurulu faaliyetlerini de üyelerle paylaşan Başkan Şahin, KOSGEB destekli yurt dışı iş gezileri, eğitim çalışmaları, tarım, yükseköğrenim çalışmaları ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek projeler konusunda da katılımcıları bilgilendirdi.Başkan Şahin ayrıca, ALTSO Akademi’nin 2019 Yılı 2. Dönem Kişisel Gelişim Seminerleri hakkında da katılımcıları bilgilendirerek, eğitimlere tüm üyeleri davet etti.