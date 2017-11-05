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Şahin açılış ve düğünlere katıldı

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, hafta sonu katıldığı açılış ve düğünlerde vatandaştan yoğun ilgi gördü

Şahin açılış ve düğünlere katıldı

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, hafta sonu katıldığı açılış ve düğünlerde vatandaştan yoğun ilgi gördü

05 Kasım 2017 Pazar 22:11
Şahin açılış ve düğünlere katıldı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, hafta sonu yoğun mesai yaptı. Önceki gün Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Alanya'da ağırlayan Şahin, hafta sonu çeşitli açılış ve düğünlere katılarak büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz Cuma günü 'Rusya-Türkiye İlişkilerinin Dünü, Bugünü Yarını’ konulu çalıştayın gala gecesinde Bakan Çavuşoğlu'nun övgülerine mazhar olan Şahin, hafta sonu da Bülent Erkol'un sahibi olduğu Bülent Güzellik Kuaför'ün açılış duasına katıldı. Erkol'a bol kazanç temennisine bulunan Şahin, daha sonra Çağrıcı ve Demirkaya ailelerinin evlatları Selman Faruk ve Enise'nin düğün merasimlerine katıldı, genç çifte mutluluklar diledi. Elçi ve Babaoğlu  ailelerinin evlatları Büşra ve Ali İhsan'ın düğün törenlerine de katılan Şahin, İnan ve Serinkaya ailelerinin evlatları Aycan ve Orkun'un düğün merasimlerine de katıldı. Katıldığı programlarda davetlilerden yoğun ilgi gören Şahin'in son durağı ise Doğan ailelerinin evlatları Rukiye ve Ferhat'ın düğün töreni oldu. Şahin, genç çifte mutluluklar diledi.

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Altso Başkanı Mehmet şahinHafta Sonu
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