'Sahiller pırıl pırıl olacak'

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, aşırı yağışların ardından sahillerde kirliliğe yol açan çöpleri toplamak için çalışma başlattı. Temizlik çalışmaları kapsamında altgeçit, piknik ve mesire alanlarının da temizliği yapılıyor. Alanya Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, sahillerde başlatılan temizlik çalışmasının her hafta düzenli olarak Alanya genelinde devam ettiğini belirterek, “Son günlerde Alanya’da etkili olan aşırı yağışlar nedeni ile derelerden sahillere inen çöpleri temizliyoruz. Sadece kent temizliği değil, sahillerimizin de temizliğini düzenli olarak yapıyoruz. Başlattığımız bu çalışma düzenli olarak edecek” dedi.
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