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'Sahiller pırıl pırıl olacak'

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Alanya’da etkili olan aşırı yağışların ardından sahillerde kirliliğe yol açan çöpleri toplamak için çalışma başlattı

'Sahiller pırıl pırıl olacak'

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Alanya’da etkili olan aşırı yağışların ardından sahillerde kirliliğe yol açan çöpleri toplamak için çalışma başlattı

01 Kasım 2017 Çarşamba 00:07
'Sahiller pırıl pırıl olacak'
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, aşırı yağışların ardından sahillerde kirliliğe yol açan çöpleri toplamak için çalışma başlattı. Temizlik çalışmaları kapsamında altgeçit, piknik ve mesire alanlarının da temizliği yapılıyor. Alanya Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, sahillerde başlatılan temizlik çalışmasının her hafta düzenli olarak Alanya genelinde devam ettiğini belirterek, “Son günlerde Alanya’da etkili olan aşırı yağışlar nedeni ile derelerden sahillere inen çöpleri temizliyoruz. Sadece kent temizliği değil, sahillerimizin de temizliğini düzenli olarak yapıyoruz. Başlattığımız bu çalışma düzenli olarak edecek” dedi.

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Alanya Belediyesi Temizlik İşleri MüdürlüğüAlanya
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