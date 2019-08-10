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Sahil ve deniz kime emanet

Alanya'da çevre ve deniz kirliliğinin artmasına vatandaşların isyanı devam ediyor

Alanya 09.08.2019, 22:58 09.08.2019, 23:11 Enes Subaşı
Sahil ve deniz kime emanet
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MAHMUTLAR Mahallesi sahilinde yaşanan deniz kirliliğine isyan eden bir vatandaş, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a seslendi. “Turistlerden utanıyorum” diyen vatandaş, “Lütfen bize açıklama yapın. Bu kitle yağ mı, sabun mu?” dedi. Öte yandan Alanya sahillerinde yaşanan kirliliğe dikkat çeken bir başka isim, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim oldu. Sosyal medya hesabında kumsal kirliliğini gözler önüne seren fotoğraflar paylaşan Dim, “Alanya Keykubat Plajı’nda son durum. Çöpler denizin içine kadar uzanıyor. Turistler çöplerin arasından denize gidiyor. Bu mudur?” dedi.

#Alanya #çevre ve deniz kirliliği
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