Sağlıklı yaşam, sağlıklı bir çevreyle mümkün

Ceren Şahin-Özel Haber

ALANYA’NIN yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında gündeme gelen ve çevre kirliliğinin geldiği son durumu bir tokat gibi yüzümüze vuran haberin ardından, Dim TV (dimtv.tv) bu kez de mikrofonlarını Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan’a uzattı. Sayhan, denizlerin önemine dikkat çektiği konuşmasında herkesi daha duyarlı olmaya davet etti ve “Deniz aldıklarını mutlaka verir” dedi.

‘DENİZ SONRADAN ATILANI MUTLAKA İADE EDER’

Sayhan Dim TV (dimtv.tv)’ye yaptığı özel açıklamasında vatandaşları duyarlı olmayı davet ederek “Yaşanan çevre kirliliğini ancak deniz yüzümüze vurduğunda anlayabiliyoruz. Bu tablonun sorumlusu tamamen bizleriz. Çevreye karşı duyarsızlığımız. Dün karaya vuran çöplerin hepsi bizlere ait. Hiçbiri denizin kendisine ait değil. Ki doğanın ve denizlerin kanunu gereği, deniz kendisine ait olanı hiçbir zaman vermez, lakin sonradan atılanı mutlaka geri iade eder. Yaşanan şeyin tam olarak tarifi budur. Başlıca çözümü, toplumsal olarak doğayı korumak adına dikkat etmemiz. Denizi görmemiz gerekmez. Örneğin yaylalarda ya da kırsalda bulunan vatandaşların doğaya attıkları çöpler, dereler ve akarsular yoluyla bir şekilde denizlere ulaşmakta. Gerek kentte gerekse de kırsalda yaşayan vatandaşların bütünüyle dikkatli olması gerekiyor. Çok basit gibi görünen küçük çöpler dahi doğaya ciddi boyutlarda zarar vermekte. Denizler her daim aldığını bizlere geri iade ediyor. Denize bir şey olmaz lakin ekolojik sistem atılan çöplerle zarar görür ve en nihayetinde de döner dolaşır bizi sıkıntıya sokar. Bunun bilincine vararak çevremizi korumalı ve çöplerimizi sokağa, denize, doğaya atmamalıyız” şeklinde konuştu.

‘DENİZCİ MİLLET, DENİZCİ ÜLKE’

Öte yandan Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan geçtiğimiz hafta Alanya’da deniz tutkunlarına müjdeyi vermiş ve Amatör Denizci Belgesi almak adına sınava Antalya’da girme devrinin sona erdiğini Alanya’nın amiral gemisi Yeni Alanya ve Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile açıklamıştı. Sayhan, 1 Aralık cumartesi günü gerçekleşecek ilk sınavın saatine ilişkin de bugün bir hatırlatma yaptı. Bini aşkın deniz tutkunu cumartesi günü ALTSO çatısı altında saat 14.30’te başlayacak sınavla belgelerine kavuşacak.

SINAVLAR ARTIK ALANYA’DA

Amatör Denizci Belgesi almak adına sınava Antalya’da girme devri sona erdi. Online başvuru sistemiyle birlikte en yakın merkez olan Antalya’da gerçekleşen sınavlar artık Alanya’da yapılacak. İlk sınav ise 1 Aralık cumartesi günü saat 14.30’da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) çatısı altında gerçekleşecek.

EĞİTİM VE SINAVLAR ÜCRETSİZ

Yanı sıra daha evvel ücrete tabi olan eğitimler ve sınavlar da düzenlemenin ardından ücretsiz olarak yapılacak. Sınava girmeden evvel hazırlanması gereken belgelerde de bir düzenlemeye gidilerek, belgenin alınmasında adayların karşı karşıya kaldıkları zorluklar da çözüme kavuşturuldu.

İŞTE GEREKEN EVRAKLAR

Amatör Denizci Belgesi almak için Liman Başkanlığına teslim edilmesi gereken belgeler ise şu şekilde:

- 1 adet fotoğraf (biometrik),

- Sürücü belgesi (olmayanlar için sağlık raporu)

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 15:50