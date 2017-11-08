Sağlık turizminin nabzını Alanya tutacak

YENİ yönetim kadrosuyla yeni işlere imza atmaya hazırlanan Dr. Tevfik Yazan, sağlık turizminde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Tüm Türkiye'yi temsil eden bu oluşumda yönetim kurulunda Alanya'dan 2 kişi yer aldı. Yönetim kurulu Başkanı olarak Dr. Tevfik Yazan ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ahmet Girgin 3 yıl boyunca yönetim kurulunun ortak kararıyla yeniden seçildi. Sağlık turizminde Türkiye’nin hak ettiği payı alması için çalışmalarına aralıksız devam eden TURSAF, Adana’nın ev sahipliğinde büyük bir katılımla İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi ve 4. Olağan Çalıştayı’nı gerçekleştirdi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Strateji Daire Başkanlığı Sarper Taşdemir, Ak Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan , Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Adana Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanı Ozan Gülçatı, akademisyenler, dernek üyeleri, sağlık turizmi ve turistin sağlığıyla ilgilenen seyahat acentaları ve asistan firma temsilcileri katıldı.

SAĞLIK TURİZMİNDE HEDEF 2023

TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan sağlık turizminin katma değeri en yüksek olan sektör olduğunu söyledi. Yazan, “Sağlık turizmi katma değeri en yüksek ve masrafı az olan bir sektördür. Ülkemizi tedavi amacıyla ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Dünya’da Sadece medikal turizm nedeniyle 10 milyondan fazla insan seyahat etti. Geçen yıl sadece Medikal Turizmden ise 100 milyar doları aşan bir bütçe oluştu. Sağlık turizmi stratejik bir sektördür. Bu stratejik sektörden aldığımız paya gelirsek sayı olarak dünyada 5 ülke içerisindeyiz. Almanya, Amerika, Tayland, Hindistan ile birlikte Türkiye’de ilk 5’in içerisinde yer almaktadır. Ancak bu sektörden aldığımız paya baktığımızda ise oranlar malesef bu şekilde değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu hedefler doğrultusunda 2023 yılında sağlık turizminde 2 milyon kişi ve 20 milyar dolar bütçe elde edilmesi hedeflenmektedir. Bizlerde bu hedef doğrultusunda TURSAF olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hiç birimiz hepimiz kadar iyi olamayız düşüncesiyle federesyon çalışmalarımıza başladık. Tüzel kişiliğimizi kazandık. Hepimiz ülke menfaatlari için elimizi taşın altına koymaya hazırız“ dedi.

TEK DÜŞÜNCE TEK HEDEF

Adana Sağlık Turizmi Derneği Başkan Dr.ı Halis Bayrak ise toplantıda yaptığı konuşmasında, “Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Turizmini TURSAF ile birlikte daha ileriye nasıl götürebiliriz ve taşıyabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Hepimizin tek düşüncesi tek hedefi Ülkemizin Sağlık Turizminden hakettiği payı almasını sağlayabilmektir. “dedi. Dr. Halis Bayrak TURSAF olarak ülke menfaatleri için bizde varız dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise konuşmasında asırlardır çok şeyin değiştiğini ancak sağlık arayışının değişmediğini, bunun da sağlık turizmini geliştirdiğini söyledi. Demirtaş;"Türkiye'de son yıllarda sağlık alanında güzel gelişmeler olmaktadır. Buda Türkiye'nin, Avrupa ve Ortadoğu'da bir çekim merkezi haline dönüştüşmesine neden olmaktadır” diye konuştu. Daha sonra Dernek üyeleri Dünya İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Çalıştayına hazırlık aşamalarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.