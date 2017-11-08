Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111090
ALTIN
160.295
DOLAR
3.8919
STERLİN
5.1052
EURO
4.5135
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması!
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması!
Türkiye’de 21 bin kişi böbrek bekliyor
Türkiye’de 21 bin kişi böbrek...
Göz sağlığında doğru bilinen yanlışlara dikkat
Göz sağlığında doğru bilinen yanlışlara...
banner468

Sağlık turizminin nabzını Alanya tutacak

Tüm illeri kapsayan ve  14 derneğin  bir araya gelerek tek çatı altında toplandığı TURSAF’ın  yönetimi  Alanya’dan yürütülecek. TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan Adana’da gerçekleştirilen İslam  Ülkeleri Sağlık Turizmi ve 4. Olağan Çalıştay’ında  gerçekleştirilen  toplantı sonrasında  bir kez daha  başkan seçilerek güven tazeledi

Sağlık turizminin nabzını Alanya tutacak

Tüm illeri kapsayan ve  14 derneğin  bir araya gelerek tek çatı altında toplandığı TURSAF’ın  yönetimi  Alanya’dan yürütülecek. TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan Adana’da gerçekleştirilen İslam  Ülkeleri Sağlık Turizmi ve 4. Olağan Çalıştay’ında  gerçekleştirilen  toplantı sonrasında  bir kez daha  başkan seçilerek güven tazeledi

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:43
Sağlık turizminin nabzını Alanya tutacak
banner404

YENİ yönetim kadrosuyla yeni işlere imza atmaya hazırlanan Dr. Tevfik Yazan, sağlık turizminde emin adımlarla  ilerlemeye devam ediyor. Tüm Türkiye'yi temsil eden bu oluşumda yönetim kurulunda  Alanya'dan 2 kişi yer aldı. Yönetim kurulu Başkanı olarak Dr. Tevfik Yazan ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ahmet Girgin 3 yıl  boyunca  yönetim kurulunun ortak kararıyla yeniden seçildi. Sağlık turizminde Türkiye’nin hak ettiği payı alması  için çalışmalarına aralıksız devam eden  TURSAF,  Adana’nın ev  sahipliğinde büyük bir katılımla İslam  Ülkeleri Sağlık Turizmi ve 4. Olağan Çalıştayı’nı gerçekleştirdi. Toplantıya  Cumhurbaşkanı  Strateji  Daire Başkanlığı Sarper Taşdemir, Ak Parti  Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Adana Valisi  Mahmut Demirtaş, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan , Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Adana Büyükşehir Belediyesi  Ak Parti Grup Başkanı  Ozan Gülçatı, akademisyenler, dernek üyeleri, sağlık turizmi ve turistin sağlığıyla ilgilenen seyahat acentaları ve asistan firma temsilcileri katıldı. 
SAĞLIK TURİZMİNDE  HEDEF 2023 
TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan sağlık turizminin katma değeri en yüksek olan sektör olduğunu söyledi. Yazan, “Sağlık  turizmi katma değeri en yüksek ve masrafı az olan bir sektördür. Ülkemizi    tedavi amacıyla ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Dünya’da Sadece medikal turizm nedeniyle 10 milyondan fazla insan seyahat etti. Geçen yıl sadece Medikal Turizmden ise 100 milyar doları aşan bir bütçe oluştu. Sağlık turizmi stratejik bir sektördür. Bu stratejik sektörden aldığımız paya  gelirsek sayı  olarak dünyada  5 ülke içerisindeyiz.  Almanya, Amerika, Tayland, Hindistan ile birlikte Türkiye’de ilk  5’in içerisinde yer almaktadır. Ancak bu sektörden  aldığımız paya baktığımızda ise  oranlar malesef bu şekilde   değildir.  Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu hedefler doğrultusunda 2023 yılında sağlık turizminde  2  milyon kişi ve  20 milyar dolar bütçe  elde edilmesi hedeflenmektedir. Bizlerde bu hedef doğrultusunda  TURSAF olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hiç birimiz  hepimiz kadar  iyi olamayız düşüncesiyle  federesyon çalışmalarımıza  başladık. Tüzel kişiliğimizi kazandık. Hepimiz ülke menfaatlari için elimizi taşın altına koymaya hazırız“ dedi.  
TEK DÜŞÜNCE TEK HEDEF 
Adana Sağlık Turizmi Derneği Başkan Dr.ı Halis Bayrak ise  toplantıda yaptığı konuşmasında, “Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Turizmini TURSAF ile birlikte daha ileriye nasıl götürebiliriz ve taşıyabiliriz düşüncesiyle  yola  çıktık. Hepimizin tek düşüncesi tek hedefi Ülkemizin Sağlık Turizminden hakettiği payı almasını sağlayabilmektir. “dedi.  Dr. Halis Bayrak  TURSAF olarak ülke menfaatleri için bizde varız dedi. 
Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise konuşmasında asırlardır çok şeyin değiştiğini ancak sağlık arayışının değişmediğini, bunun da sağlık turizmini geliştirdiğini söyledi. Demirtaş;"Türkiye'de son yıllarda sağlık alanında güzel gelişmeler olmaktadır. Buda  Türkiye'nin,  Avrupa ve Ortadoğu'da bir çekim merkezi haline dönüştüşmesine neden olmaktadır” diye konuştu. Daha sonra Dernek üyeleri Dünya İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Çalıştayına hazırlık aşamalarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaSağlık TurizmiTevfik Yazan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya’da petshop sahiplerine eğitim
Alanya’da petshop sahiplerine eğitim
ALKÜ’lü akademisyen Mekke'de sağlık sektörüne damga vurdu
ALKÜ’lü akademisyen Mekke'de sağlık sektörüne damga vurdu
Alanya'da sağlık çalışanları işaret dili eğitimini başarıyla tamamladı
Alanya'da sağlık çalışanları işaret dili eğitimini başarıyla tamamladı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim