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Sağlık Günleri sürüyor

Alanya Belediyesi, Memorial Antalya ve Medstar Hastanesi işbirliğiyle Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Alanya Belediyesi Sağlık Günleri” seminerinde meme kanseri ve tüp bebek tedavisi konusunda vatandaşlar bilinçlendirildi

Sağlık Günleri sürüyor

Alanya Belediyesi, Memorial Antalya ve Medstar Hastanesi işbirliğiyle Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Alanya Belediyesi Sağlık Günleri” seminerinde meme kanseri ve tüp bebek tedavisi konusunda vatandaşlar bilinçlendirildi

09 Kasım 2017 Perşembe 23:42
Sağlık Günleri sürüyor
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AKM’DE düzenlenen seminerde Medstar Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü doktorlarından Doç. Dr. Özer İlkgül, meme sağlığı ve meme karnesi, Memorial Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Mehmet Öztürkmen ise tüp bebek tedavisi ve yeni gelişmeler konusunda katılımcılara bilgi verdi. Dünyada en sık meme kanseri görülme yaşı 40 ile 50 arası Meme kanseri ve tedavisi, kanseri izleme yolları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Özer İlkgül, dünyada en sık meme kanseri görülme yaş aralığının 40 ila 50 olduğunu söyledi. Doktor İlkgül, erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekerek, her kadının belli aralıklarla kendini izlemesi gerektiğini belirtti. Kansere yakalanmada genetik faktörün etkisine de dikkat çeken Doç. Dr. Özer İlkgül, meme kanserinde her hastanın tedavisinin farklı olduğunu belirterek, hastaneleri tarafından başlatılan Meme Karnesi pilot uygulaması hakkında bilgi verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiMemorial Antalya
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