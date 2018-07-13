Sadullahoğlu’ndan önemli uyarı

HABER:Ceren ŞAHİN

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı şu günlerde vatandaş serinlemenin yolunu klimalar da buluyor. Alanya’da güvenilir hizmetin adresi Sabaş Beko’dan Raşit Sadullahoğlu ve Beko Yetkili Servisi’nden Ahmet Ateş, klima kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini Yeni Alanya okurları için anlattı.

‘ALANYA DIŞINDAN GELEN SERVİSLERE DİKKAT EDİN’

Klimaların tamirat ve bakımlarının doğru kişiler tarafından yaptırılması gerektiğini dile getiren Raşit Sadullahoğlu, “Vatandaşlarımızı özellikle uyarıyorum. Alanya dışından gelen ve yetkili olmayan, arayıp ‘Klimaların bakım zamanı gelmiş, 30 TL ücreti var’ diyen kişilere itibar etmemelerini rica ediyorum. Son zamanlarda pek çok insanın yetkili olmayan bu tip kişilerce mağdur edildiklerine şahit oluyoruz. Vatandaşın evine giderek ürünlere fahiş fiyatlar çıkarıyorlar ve fahiş bedeller ödettiriyorlar. Bunlara itibar etmemenizi rica ediyoruz. ALTSO çatısı altında da geçtiğimiz günlerde bu konuya değindik ve basın kanalıyla bir duyuru gerçekleştirdik. Buradan da bir kez daha dile getirmiş olalım. Şu anda sıcaklıkların ve nemin zirve yaptığı bir dönem. Klimaların tam zamanı. Sıcak havalarda en güzel serinletme aracı klimadır. Şu anda da klimalarımızda kampanyalarımız var. Alanya halkının değerlendirmelerini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

LEJYONER HASTASI OLMAMAK İÇİN KLİMA BAKIMI ŞART

Klimaların performans ve insan sağlığı açısından haftada bir veya iki kez temizlenmesi gerektiğini ve bu duruma çok dikkat edilmesini vurgulayan Ahmet Ateş, “Yılda bir kez yetkili servislere müracaat ederek bakımını yaptırmaları gerekiyor. Özellikle filtrelerin uzun süre temizlenmeme durumunda havadaki mikro tozlar, filtre içerisinde bulunan soğutucu bölmeye gelip, soğutucu bölmede bir katman oluşturarak, hava sirkülasyonunu önler. Hem enerji tasarrufu açısından zararlıdır, hem de lejyoner dediğimiz hastalığa sebebiyet verecek bir birikim oluşturmaktadır. Bu açıdan servis tarafından yılda bir kez bakımlarının yaptırılması gerekmektedir. Filtreler temizlendiğinde mikro tozların içeriye girmesi gecikmiş olur. Ayrıca klimaların enerji tasarrufu ve performansı açısından da odaların kapasitelerine göre kurulması gerekiyor. Müşterilerin bayilerimize geldiklerinde ön keşif istemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü büyük odaya büyük klima, küçük odaya küçük klima her zaman için daha verimli olacaktır. Enerji tasarrufu yapılacağı zannedilerek büyük alanlarda küçük klima kullanılması, zannedilenin aksine daha çok enerji kaybına sebep olmakta ve klimayı zorlayarak bozulmasına sebep olmaktadır. Bu bakımdan müşterilerimize klimayı kurduracakları alanın keşfini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz ve tüketicilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.