Sadullahoğlu aşureye doyurdu

ALANYA'DA beyaz eşya denince akla gelen ilk firmalardan olan Sadullahoğlu Arçelik, yine fark yaratan bir çalışmaya imza attı. 25 Metrelik Yol üstündeki Şekerhane Şubesi'nde vatandaşlara aşure ikramı yapan firma, büyük takdir topladı. Büyük ilgi gören, vatandaşların adeta akın ettiği etkinlikte kazanlar dolusu aşure kısa sürede tükendi. Vatandaşlar yetkililere teşekkür ederken, emeği geçen herkesi de kutlamayı ihmal etmediler. Aşureye gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sadullahoğlu Arçelik'in sahibi Nilüfer Zavlak da, "İlgi gösteren herkese afiyet olsun" dedi.