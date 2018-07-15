Rus turistin dövdüğü Ukraynalı hayatını kaybetti

İNTERFAX Ukrayna’nın haberine göre 7 Temmuz tarihinde, 2018 Dünya Kupası çerçevesinde oynanan Hırvatistan-Rusya maçını Alanya’da izledikten sonra 30 yaşındaki Rus turist, 57 yaşındaki Ukraynalı turiste saldırdı. Ağır şekilde darp edilen Ukraynalı turist bilinçsiz şekilde hastaneye kaldırıldı. Bir hafta yoğun bakımda kalan Ukraynalı turist hayatını kaybetti. Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği Twitter’de yaptığı açıklamada olayla ilgili olarak savcılığa başvurduğu bildirirken, “Alanya hastanesinde hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşı Sova’nın ölümüyle ilgili ailesine başsağlığı diliyoruz” dedi.



TÜRKİYE’DE SON 6 AYDA 28 UKRAYNALI TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Bunun dışında son altı ayda Türkiye’de 28 Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiğini ve bir dizi vatandaşın yaralandığını bildiren Büyükelçilik, “Bu olaylarının bir kısmı aşırı alkol tüketiminden kaynaklanıyordu. Kandaki alkol oranı yüksek çıktığı zaman sigorta şirketleri masrafları karşılamıyor. Alkolsüz, sağlıklı ve sorunsuz tatil tercih edelim!” ifadeleri kullandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 13:27