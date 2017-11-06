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'Rus medyası yakından takip etti'

Alanya'nın dinamikleri, Türk ve Rus akademisyenleri buluşturan çalıştayın önemine dikkat çektiler

'Rus medyası yakından takip etti'

Alanya'nın dinamikleri, Türk ve Rus akademisyenleri buluşturan çalıştayın önemine dikkat çektiler

06 Kasım 2017 Pazartesi 21:37
'Rus medyası yakından takip etti'
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ALANYA Allaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öncülüğünde, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) desteği, Rus Eğitim ve Kültür Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Rusya-Türkiye İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını’ konulu çalıştayı değerlendiren Alanya'nın dinamikleri, organizasyonun Alanya için Rus pazarında doping etkisi yaratacağını ifade ederek, hali hazırda büyük bir yükseliş trendinin yakalandığı Rusya'da, her türlü tanıtım argümanının kullanılması gerektiğini belirttiler.
'RUS MEDYASI YAKINDAN TAKİP ETTİ'
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, düzenlenen çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Turizm sadece deniz, kum, güneşle olmadığı gibi tanıtım da sadece belirli alanlarla sınırlı kalmıyor. ALKÜ'nün bu organizasyonu tanıtım açısından da çok önemliydi. Türkiye'de ve Rusya'da büyük kesimlere hitap eden akademisyenler Alanya'da buluştu. 3 gün boyunca çalıştay düzenleyip, Alanya'yı yakından tanıma imkanı buldular. Hem iç pazarda hem de Rusya pazarında olumlu geri dönüşler olacaktır. Bu çalıştayla Alanya'nın Rus medyasında da haberlerinin yapılması sağlandı. Bu tür organizasyonlarla da anılmak bilinirliği arttırma adına iyi oldu. Bu anlamda ALKÜ'nün emeği göz ardı edilemez. ALKÜ Rektörümüz Sayın Pınarbaşı'na, organizasyonda emeği geçen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin beye ve Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz hanıma teşekkür ediyoruz."
'DEVAMINI GETİRMEK İSTİYORUZ'
Çalıştaya ciddi katkılar sunan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de yaptığı değerlendirmede “Rusya’daki 9 üniversiteden 15 tane profesör geldi. Onlarla ekonomi çalıştayı yaptık. Bunun yanında Hacettepe Üniversitesi'nden de 10 öğretim görevlisi geldi. Bunlarla birlikte 'Rusya-Türkiye İlişkileri ve Ekonomik İşbirliği' konulu bir çalıştay düzenledik. Bunun Alanya’ya katkısı çok büyük. Hem tanıtım alanında hem ekonomik işbirliğine katkı sağlayacak. Çünkü bu çalıştay Rus basınında da yer aldı. Bu çalışmaları daha da arttırarak gideceğiz inşallah. Benzer çalışmaların tekrarlanması sağlanabilir. Üniversitemizle birlikte bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Zaten Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun çalıştayın gala yemeğine katılması Rusya’da da çok etki yaptı. Rus gazetelerinde haberleri çıktı. ALKÜ'lü hocalarımız da bu konuyu öğrencilere anlatacaklar. Tanıtım anlamında ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.
'GENİŞLETİLMESİ GEREKİYOR'
Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir de "ALKÜ'nün etkinliklerini yakından takip ediyoruz. Alanya'ya hep katma değer sağlayacak işlerin peşinden koşuyorlar. Bu organizasyon da çok iyi geçti. Ancak bunun genişletilmesi gerekiyor. Sadece Rusya ile değil ileride Avrupa ülkeleriyle, İskandinav ülkeleriyle de yapılması gerektiğine inanıyorum. İçeriği ve katılımcısı genişletilerek yapıldığı takdirde çok daha ciddi katkılar sunacaktır. ALKÜ Rektörü Sayın Ahmet Pınarbaşı'na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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AlanyaTürkRusÇALIŞTAY
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