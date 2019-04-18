Rus Başkonsolos'tan Başkan Şahin'e ziyaret

RUSYA Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette ekonomik gelişmeler başta olmak üzere, ikili işbirliği konuları da görüşüldü. İlişkilerin gelişmesinin her iki ülkenin çıkarları bakımından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Şahin, “Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleriyle Rusya Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov daha önce Alanya’mıza gelmiş ve bu sayede de Türkiye – Rusya ilişkileri ayrı bir önem kazanmıştı. Rus bakanın Alanya’mıza gelmesi sayesinde Rusya’da çok ciddi reklamımız oldu. Ben buradan Sayın Bakanımız Çavuşoğlu’na tekrardan çok teşekkür ederim. Biz de burada bu ilişkileri daha da geliştirmek için ALTSO olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

ŞAHİN: “BİRLİK BERABERLİK MESAJI VERDİK”

Rusya ile Türkiye halkları arasında her dönem ilişkilerin çok iyi olduğunu belirten Başkan Şahin, “Rusya ile ilişkilerimiz halklar arasında her zaman iyi oldu. Politik olarak yaşadığımız sıkıntılı dönemde de biz hem üyelerimiz hem de Alanya’mızda yerleşik olarak yaşayan Rus vatandaşlarla toplantılar yapıp, dünyaya birlik beraberlik mesajı verdik” dedi.Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ile sürekli irtibat halinde olduklarını vurgulayan Başkan Şahin, “ALTSO’da bine yakın yabancı sermayeli şirketimiz var. Yerleşik yabancı vatandaşlarımıza bürokratik anlamda destek oluyoruz, yeri geldiğinde pozitif anlamda da ayrımcılık yapıp yardımcı oluyoruz. Yabancı sermayeli şirketlerimiz Alanya’mızda rahatça ticaret yapıyor. Alanya’mız güvenli ve huzurlu bir şehir. Başsavcımıza, jandarma komutanımıza ve emniyet müdürümüze buradan tekrardan çok teşekkür ederim. Alanya’mızda yaşayan yerleşik yabancılarla da birlik beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Rusya Başkonsolosu Sayın Oleg Rogoza’nın girişimleriyle de ikili ilişkileri daha da iyi seviyeye getireceğiz” diye konuştu.

ROGOZA’DAN ŞAHİN’E TEŞEKKÜR

Başkan Şahin’den sonra söz alan Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ise, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Son zamanlarda ikili ilişkilerde büyük mesafe kat ettik, Başkan Mehmet beyle de sürekli irtibat halindeyiz. Rusya’da gerçekleştirilen seçimler için Alanya’da yaşayan Rus vatandaşlar oyunu ALTSO’da kullandı. Başkan Mehmet bey bize yardımcı oldu, yer verdi. Bu yüzden de kendisine çok teşekkür ederim. Ayrıca ticari ilişkilerimizde yeni adımlar attık. Ulusal anlamda iyi seyreden diyaloğu bizde burada bölgesel olarak destekliyoruz. Ticari, turizm yani her alanda ilişkiler daha da gelişsin diye uğraşıyoruz. Alanya’da olmaktan çok mutluyum. Alanya’nın bizde özel bir yeri var. Rus vatandaşlar burada çok iyi destek alıyor. Bunun için Başkanımız Mehmet beye ve herkese çok teşekkür ederim” dedi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ziyaret sonunda Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza’ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, muz ürünlerinden yapılmış hediye paketini takdim etti.