Rus adaydan çağrı

ÇETİNKAYA mesajında "31 Mart sonrası halkımız bir karar vererek yeni Belediye Başkanı ve meclis üyelerini seçti. Artık bundan sonra seçimler üzerinde konuşmaya gerek yok. Görev alan arkadaşlarımızın Alanya halkının istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışacağından eminim. Şimdi yapılması gerekenleri konuşmanın zamanı geldi. Ben ilk günden bu yana, her zaman 'Kimseye karşı değilim' dedim ve Alanya'ya geldiğim ilk günden bu güne Alanya için çalıştım ve çalışmaya da devam edeceğim. Buradan Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel ve şehir idarecilerine, ALTAV, ALTİD ve diğer turizm ve ticaret derneklerine, kurumlara seslenmek istiyorum. Alanya'nın potansiyelinin farkına varın. Bu potansiyeli doğru kullanmak ve doğru pazarlayabilmek adına, Alanya'da yaşayan yeni Alanyalıları, yerel uzman isimleri kullanmak, onlarla birlikte hareket etmenin zamanı geldi. 'Sen, ben, biz' diyerek iş yapmaya çalışmanın devri kapandı. Hepimiz Alanyalıyız. Alanya'nın tarım ve turizm sektörlerinin canlandırılması ve şehrimizin yeni yatırımcıların ilgisini çekmesi için bu hareket etme birlikteliği şarttır. Ayrıca özellikle bazı ülkelerde devam eden Türkiye hakkındaki yanlış haber ve algı operasyonlarının önüne geçilmesi için de bir fırsattır. Biz aylardır söylediğimiz gibi Alanya'nın lehine olan her çalışmaya destek vereceğimizi tekrar söylüyor ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

