Robogait ile 11 ayda 25 hastaya 627 seans sağlık hizmeti verildi

DERNEĞİN çalışmaları hakkında bilgi veren Benal, Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı’ya görevinde başarılar diledi. Lakadamyalı, 2013 yılında hastanenin fizik tedavi ünitesine Robogait adlı cihazın kazandırılmasında büyük katkıları olan Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği’ne teşekkür ederek, “2013 yılında derneğiniz, Alanya Belediyesi ve gönüllü vatandaşların katkılarıyla hastanemize kazandırılan Robogait cihazı hastalarımıza umut olmaya devam etmektedir. Yürüme engelli bireylerin tedavisine katkı sağlamak amacıyla hastanemize kurulan Robogait Cihazından bugüne kadar 176 hastamız fizyoterapistlerimizin eşliğinde 4 bin 412 seans sağlık hizmeti görmüştür. 2019 yılında yine 25 hastamıza 627 seans sağlık hizmeti sunduk. Özellikle felç geçirmiş hastalarımızdan olumlu sonuçlar aldık. Sağlık Bakanlığımızın, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, bölge milletvekillerimizin, il sağlık müdürlüğümüz, üniversitemiz ve sizlerin katkılarıyla hastalarımıza nitelikli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak adına çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.